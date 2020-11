PS5: distrugge la console e prova a darla dentro a GameStop

In Europa, milioni di videogiocatori sono in trepidante attesa di mettere le mani su PS5, la nuova console next-gen di casa Sony che ha registrato sold-out presso i maggiori rivenditori. Ciononostante, uno youtuber ha letteralmente distrutto una PlayStation 5 per poter girare un video umoristico. Ma bando alle ciance e analizziamo il folle video che ha deciso di realizzare questo creatore di contenuti.

Lo youtuber Mega64, conosciuto tempo addietro come Rocco Botte, ha realizzato un video in cui prova a inserire il Blu-Ray di Demon’s Souls Remake all’interno della sua nuova PlayStation 5. Tutto nella norma finora… se non per il fatto che si tratta di una Digital Edition. Da lì il video esplode in un siparietto abbastanza contorto in cui lo youtuber ricopre il disco con del detersivo e la parte frontale della console con la maionese.

Successivamente, pervaso dall’ira, distrugge la console a martellate e lanciandola al suolo. Dulcis in fundo, Mega64 riporta la console al GameStop dove l’aveva ritirata e il commesso rifiuta il reso della console viste le cause a dir poco “accidentali” che hanno indotto la console a non accendersi più. Alla fine lo youtuber ha optato per l’acquisto di una Xbox Series S che speriamo tenga intatta in salotto.

Chiusa questa inusuale notizia, vi ricordiamo di dare un’occhiata alla nostra recensione tecnica di PlayStation 5 in attesa di mettere le mani sulla vostra nuova console. La next-gen targata Sony verrà accompagnata da due grandi titoli come Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Demon’s Souls Remake (di cui vi invitiamo a visionare la nostra recensione). La nuova generazione è ormai alle porte e si spera che tutti possano al più presto entrare in possesso della propria console.