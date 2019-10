PS5: sta per essere annunciata la prima esclusiva?

Il celebre analista Daniel Ahmad allude a un possibile imminente annuncio di un primo titolo First Party sulla console di nuova generazione Sony, PS5.

Da quando Sony ha svelato la finestra di lancio e il nome della propria console di nuova generazione, i rumor e le voci di corridoio stanno straripando come in un fiume in piena. Mancano ancora molte informazioni all’appello riguardo PS5 ma la curiosità da parte degli utenti in questi giorni sta sconfinando anche su quelli che potrebbero essere i titoli che accompagneranno il lancio di PlayStation 5, previsto per il periodo natalizio 2020.

Il celebre analista Daniel Ahmad ha pubblicato sul proprio account Twitter un nuovo post nel quale allude a un possibile imminente annuncio di un primo titolo First Party sulla console di nuova generazione Sony. L’aspetto più interessante del tweet di Daniel è la scelta della parola “inaspettato”, che sta facendo creare un fortissimo senso di curiosità in tutti gli utenti.

Looks like we might hear some unexpected news about a Sony first party title soon. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 23, 2019

Nei giorni scorsi si sono susseguiti rumor riguardo alla Remastered di Demon’s Soul ad opera di Bluepoint Games. Titolo che secondo le voci di corridoio avrebbe addirittura il compito di accompagnare l’uscita di PlayStation 5. Secondo Daniel però questo nuovo misterioso titolo First Party di Sony sarà un qualcosa di inaspettato, quindi abbiamo ragione di pensare che si tratti di un qualcosa ancora mai menzionato in nessun tipo di voce di corridoio. Ovviamente esiste anche la possibilità che sia qualcosa per PlayStation 4 (questo sarebbe veramente “inaspettato”), purtroppo per ora una speculazione vale l’altra.

Le uniche certezze che abbiamo al momento riguardo PlayStation 5 sono solamente il nome della console e il periodo di lancio che coinciderà con le festività natalizie del 2020, senza conoscerne una data precisa. Quale pensate (o sperate) possa essere questo nuovo inaspettato titolo First Party di Sony per PS5? Fatecelo sapere.