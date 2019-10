PS5, Demon’s Souls Remastered sarà il gioco di lancio?

Secondo un noto insider il primo gioco di lancio di PS5 sarà proprio Demon's Souls Remastered, sviluppato da Bluepoint Games!

I titolo FromSoftware hanno raggruppato negli anni, un discreto numero di fan. Che si tratti di Dark Souls, Bloodborne o Sekiro: Shadows Die Twice, i giocatori di tutto il mondo non possono che essere entusiasti all’idea di giocare a un gioco della società giapponese. Manca un solo nome all’appello su PlayStation 4: Demon’s Souls ma a quanto pare, grazie all’uscita di PS5, non sarà ancora per molto.

Il primo titolo di Hidetaka Miyazaki, ancora esclusivo PlayStation 3, sarà il primo gioco di lancio di PS5. Ancora ovviamente nulla di ufficiale, dal momento che ad annunciare la cosa è stato un noto insider Tidux, il quale però non ha posto la cosa come possibilità bensì come un vero e proprio fatto assodato. Sempre secondo l’insider, Demon’s Souls Remastered verrà sviluppato da Bluepoint Games, responsabile dell’ottimo remake di Shadow of the Colossus.

A detta di Tidus, il gioco non sarà una semplice remaster, ma un vero e proprio remake sulla falsariga appunto di Shadow of the Colossus. L’insider non ha ovviamente citato le proprie fonti, ma dalla sicurezza con la quale ha rilasciato la notizia, si capisce che si tratta di persone a stretto contatto con il progetto, magari rivelato con la presentazione ufficiale della nuova PS5.

Lo ripetiamo per evitare disguidi, non si tratta di informazioni ufficiali e Tidus non si è espresso ulteriormente sull’argomento. E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere su PS5 Demon’s Souls sotto forma di vero e proprio remake?