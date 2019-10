PS5 è il futuro per Marvel: Spider-Man 2 è già nei loro pensieri?

PS5 è il futuro per Marvel Games: subito i fan cominciano a parlare di Marvel's Spider-Man 2, anche se non è stato affatto annunciato.

Gli annunci ufficiali da parte di Sony sulla propria next-gen hanno fatto gioire la maggior parte della community, in parte preoccupata dal silenzio stampa che accompagnava il colosso giapponese fin dalla scorsa primavera. Per quanto in modo particolare (ovvero saltando le grandi conferenze e affidandosi a Wired e al PS Blog), Jim Ryan e Mark Cerny ci hanno fatto dono di nuove eccitanti informazioni su PS5. Non sono solo i giocatori, però, ha vedere in PlayStation 5 un futuro radioso, ma anche Marvel.

Infatti, Eric Monacelli, Director of Production di Marvel Games, ha condiviso il tweet di Sony PlayStation affermando che il futuro è “cool” (rappresentato con l’emoji). Ovviamente questo non ha fatto altro se non spingere i fan a pensare a Marvel’s Spider-Man 2. Il gioco, mai annunciato da Insomniac Games né da Sony, viene praticamente dato per certo dai giocatori e ogni scusa è buona per tornare a parlarne.

Marvel’s Spider-Man 2, presunto seguito dell’esclusiva PlayStation 4, è dato per scontato per buoni motivi, in ogni caso, si tratta di uno dei giochi first-party più venduti su console Sony e, negli Stati Uniti, è l’esclusiva PlayStation più venduta di sempre.

Marvel’s Spider-Man 2, lo ripetiamo, non è stato annunciato, così come non sono stati annunciati i seguiti di God of War e Horizon Zero Dawn; se però vi dicessero che non verranno sviluppati, gli credereste?