PS5: i giochi PS4 che non funzioneranno, la lista ufficiale

PS5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment, offrirà una funzione di retrocompatibilità per i giochi PS4. Questo significa che tutti i singoli giochi PS4 funzioneranno su PlayStation 5? No. Come già sapevamo, “la maggioranza dei giochi” saranno retrocompatibili: questa spiegazione, però, lascia un po’ a desiderare. Per fortuna, Sony ha ora svelato tramite il sito ufficiale una lista dei giochi PS4 che non funzioneranno su PS5.

PS5 | I giochi PS4 che non funzioneranno

Vediamo subito i giochi PS4 che non funzioneranno su PlayStation 5:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Come potete vedere, si tratta di una lista molto breve e i nomi in campo non sono particolarmente significativi. Di certo molti possederanno almeno uno dei giochi in lista, ma possiamo affermare che la retrocompatibilità di PS5 è più che soddisfacente. Probabilmente i giochi presenti in questa lista hanno limiti tecnici insormontabili o sono legati a server non più attivi.

Ovviamente, tutti questi giochi riceveranno sul PlayStation Store una nota che segnalerà che non sono compatibili su PlayStation 5, per fare in modo che un utente non li acquisti per sbaglio.

Si tratta di una buona notizia che di certo renderà gli appassionati un po’ più tranquilli. Sony si sta chiaramente sbottonando su PS5 in queste ultime settimane: considerando che manca quasi un mese all’uscita, era abbastanza prevedibile.

Ora non ci resta che vedere il nuovo PlayStation Store in arrivo e l’interfaccia utente di PS5. Le novità non mancano, quindi, e crediamo che queste settimane saranno molto dense di articoli del PS Blog e video YouTube. Diteci, cosa ne pensate di PlayStation 5? La console vi convince?