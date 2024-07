Il controller più elegante a un prezzo SHOC: il DualSense di Sony Midnight Black a solo 49€!

Da amanti delle console, non potete farvi scappare l'occasione di portare a casa uno dei controller più belli ed eleganti per PS5. Portando a casa il Dualsense Sony Midnight Black oggi, avete l'occasione di portarlo a casa a un prezzo speciale di 49,99€ anziché 69,99€. Godetevi un risparmio del 29% su uno dei controller più avanzati sul mercato, che offre un'esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente grazie al suo feedback tattile e ai trigger adattivi.

DualSense Sony PS5, per allargare la vostra collezione di controller!

Il Sony PlayStation 5 DualSense è consigliato per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di un'esperienza di gioco immersiva e intensa. Grazie alle sue caratteristiche innovative, come il feedback tattile e i trigger adattivi, questo controller offre una risposta immediata e precisa agli input dei giocatori, rendendo ogni azione più realistica. È l'accessorio ideale per coloro che desiderano massimizzare l'esperienza offerta dalla nuova console PS5, con un controller dalla colorazione intensa e super unica!

Da menzionare anche il microfono integrato e il pulsante CREATE che si aggiungono alle caratteristiche di questo controller, permettendo ai giocatori di produrre e condividere i propri contenuti di gioco con una facilità mai vista prima.

Le sue caratteristiche spaziano dall'altoparlante integrato, jack per cuffie, rilevamento del movimento a 6 assi, a una porta USB-C, assicurando un'interazione elevata con i giochi. La batteria ricaricabile integrata, inoltre, garantisce lunghe ore di gioco senza interruzioni, e sebbene il cavo di ricarica USB-C non sia incluso, il controller può essere facilmente ricaricato durante l'uso.

Disponibile per pochissimo ancora a un prezzo scontato di 49,90€, rispetto al prezzo originale di 69,99€, il controller Sony PlayStation 5 DualSense è un'acquisto eccellente per chi cerca un controllo di gioco avanzato e un'esperienza coinvolgente. Grazie alle sue caratteristiche uniche e alla compatibilità con il PC per mezzo di una connessione USB cablata, vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta quanto prima!

