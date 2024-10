PS5: addio al jailbreak? Il nuovo update lo rende più difficile

Sony ha implementato un importante aggiornamento del firmware di PlayStation 5 a settembre 2024, rendendo praticamente impossibile il jailbreak della console. La modifica riguarda il funzionamento delle licenze dei giochi digitali, impedendo agli utenti di scaricare offline l'intera libreria di titoli acquistati.

L'aggiornamento ha cambiato il funzionamento della funzione "Ripristina licenze" su PS5. In precedenza, i giocatori potevano riscaricare con un clic le licenze di tutti i giochi digitali mai posseduti. Ora possono farlo solo per i titoli attualmente installati sulla console.

Sony si conferma un passo avanti rispetto agli hacker

Questa modifica ha un impatto significativo sulle possibilità di jailbreak. Come spiegato dal noto modder Lance McDonald su X, "se i giocatori portano offline la PS5 e la jailbreakano, perderanno l'accesso alla loro libreria digitale". In passato era possibile effettuare dump illegali dell'intera libreria PSN su chiavette USB per la condivisione e il modding dei giochi posseduti.

McDonald ha sottolineato che questa modifica non avrà impatto sugli usi legittimi, ma rappresenta solo un fastidio per chi vuole portare offline la PS5 sperando in futuro di jailbreakarla e moddare/hackare i giochi digitali che possiede.

L'aggiornamento evidenzia come i giocatori stiano essenzialmente concedendo in licenza i giochi digitali piuttosto che possederli effettivamente. Recentemente, lo stato della California ha approvato una legge che obbligherà aziende come Sony a dichiarare esplicitamente che gli utenti non stanno realmente acquistando contenuti digitali ma solo ottenendo una licenza d'uso.

Con questa mossa, dunque, Sony dimostra di voler mantenere un controllo ferreo sull'ecosistema PlayStation, rendendo estremamente difficile qualsiasi tentativo di modifica non autorizzata del software di sistema di PS5 nel prossimo futuro.