PS5: il tanto agognato ritorno delle demo è realtà

Grazie a PS5 tornano le demo. Non come quelle che i giocatori più “anziani” hanno imparato a conoscere, ovvero con dischi fisici e tempo illimitato di giochi, tutt’altro. Nell’ottica di offrire un servizio sempre migliore, Sony ha infatti deciso di lanciare un nuovo modo per provare i giochi su cui magari si hanno dei dubbi. Con alcune limitazioni, quasi progettate per essere in linea con questa nuova epoca del videogioco.

Come riportato online, gli utenti iscritti al PlayStation Network hanno ricevuto una mail nelle ultime ore che inaugura ufficialmente delle prove di gioco gratuite per i giochi PS5. Si comincia già questo mese, con Death Stranding Director’s Cut e Sackboy: A Big Adventure. Come funziona il tutto? Sono prove digitale, che si possono “consumare” nell’ammontare di ore stabilito da Sony. Per la produzione Kojima Productions il totale è di circa 6 ore di gioco, mentre per il platform con protagonista il Sackboy si parla di circa 5 ore.

Il tutto appare molto simile al servizio di EA Play, tranne per un dettaglio. Queste versioni di prova, infatti, non sono altro che il gioco completo. E questo significa, almeeno nella logica di Sony, che il tempo di download viene conteggiato come se facesse parte delle ore totali di gioco. In definitiva: non appena il servizio sbarcherà anche in Italia (per ora sembra confermato solo per gli USA e per il Regno Unito), assicuratevi di avere una buona velocità di download sulla vostra PS5, altrimenti esiste un rischio di non poter giocare in totale serenità.

Oltre a ciò, le demo per PS5 permettono anche di conservare i file e di acquistare i DLC. Tutti i progressi, ovviamente, saranno mantenuti e non si limiteranno alla prova. Questo significa che una volta aquistato il gioco, eventuali salvataggi e contenuti aggiuntivi funzioneranno alla perfezione. L’operazione sembra essere destinata a perdurare nel tempo, anche se non è ancora chiaro con quale criterio i giochi saranno selezionati e soprattutto se sarà possibile in futuro provare titoli di terze party oppure il tutto sarà esclusivo dei giochi PlayStation Studios, quindi esclusive del marchio.