PS5: la pagina Instagram di PlayStation avvia una diretta ma i fan rimangono delusi

Il tempo passa e l’annuncio di PS5 continua a slittare. Siamo a marzo ed ancora nessun reveal della nuova console di casa Sony e questo sta provocando non pochi malumori. Da quando è stato ufficializzato il logo lo scorso dicembre, è stato un vero e proprio susseguirsi di indiscrezioni e supposizioni da parte di giornali ed ovviamente fan su cosa potrebbe donarci la nuova console nipponica, ricordandovi che l’unica certezza a tutti nota al momento è proprio il nome PS5.

Negli ultimi tempi bisogna stare attenti quando si comincia a speculare o far vedere qualcosa che riguardi PS5 per evitare di spezzare il cuore a tutti gli appassionati. Sony questo forse non lo sa. Proprio questa notte la pagina Instagram ufficiale di PlayStation ha avviato una diretta con tanto di conto alla rovescia. Ovviamente molti utenti hanno cominciato a pensare ad un countdown dedicato a PS5, ma la gioia presto si è tramutata in delusione. La trasmissione, infatti, è stata dedicata ai festeggiamenti per il ventesimo compleanno di PS2, con tanto di unboxing della console rilasciata ufficialmente il 4 marzo 2000.

Sicuramente questo non voleva essere uno scherzo per prendere in giro milioni di utenti in tutto il mondo, ma un modo al passo coi tempi per festeggiare PlayStation 2, che ricordiamo essere tutt’oggi la console più venduta di sempre con 159 milioni di unità distribuite fino al 2008. Sicuramente un bel pensiero da parte di Sony, pessimo se si pensa che il mondo sta aspettando con trepidazione l’annuncio ufficiale di PS5. Non ci resta quindi che aspettare il fatidico giorno.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi sentite vecchi al pensiero che PlayStation 2 ha appena compiuto vent'anni?