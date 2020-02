PS5: Japan Studios si dedicherà alla VR? Director di Astro Bot è il nuovo capo

Con l’avvenire della futura generazione di console (praticamente imminente), tutte i vari colossi si stanno organizzando per lanciare al meglio i propri prodotti (software e hardware). Sony in questi ultimi mesi ha cercato in tutti i modi di rendere la strada più spianata possibile alla futura PS5. Proprio per questo motivo le mosse aziendali della compagnia nipponica risultano sempre più “chiacchierate”. Il colosso giapponese ha deciso in questi ultimi mesi di organizzarsi internamente, prendendo delle decisioni (potenzialmente) fondamentali per il futuro della propria azienda.

Proprio perché la futura PS5 è una priorità non indifferente per il colosso nipponico, Sony sembra aver deciso di puntare in maniera più decisa su certi elementi interni ai propri team. Durante la giornata odierna abbiamo scoperto che Nicolas Doucet è divenuto il nuovo capo di Sony Japan Studios. Doucet è noto dentro l’azienda (e non solo) per aver dato vita a uno dei migliori prodotti dedicato alla VR, ovvero Astro Bot Rescue Mission. Proprio la vasta conoscenza riguardante la VR potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro di PS5.

Durante l’attuale generazione il Japan Studio di Sony si è visto impegnato con opere come Knack, Knack 2 e Gravity Rush. Inoltre, il sopramenzionato team di sviluppo ha anche collaborato con From Software e Team ICO per la realizzazione di Bloodborne e Shadow of the Colossus. La promozione di Doucet potrebbe spingere il team a dare vita a un’altra perla VR o comunque a consolidare questa tecnologia anche su PS5.

Ovviamente non sappiamo ancora le intenzioni del team nipponico. La cosa certa è che probabilmente dovremo aspettare ancora un bel po’ di tempo prima di vedere l’annuncio di qualche nuovo titolo made by Japan Studios. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!