PS5: la ventola migliorerà nel tempo, ecco cosa farà Sony

Ci siamo quasi, manca ufficialmente un mese al lancio di PS5. Come tutti ben sapranno, dal momento in cui Sony ha deciso di attivare i pre order della console, questi sono terminati nel giro di pochissimo tempo, testimoniando un’altra volta quanto gli appassionati ci tengano ad investire sulle console. Nonostante le ilarità del web nei confronti del suo design, eccessivamente grossa secondo molti, l’azienda giapponese ha pensato ed investito molto sulle caratteristiche per renderla davvero impeccabile. Una di queste caratteristiche riguarda la soluzione del raffreddamento.

Intervistato da 4Gamer, il progettista hardware di PS5 Yasuhiro Ootori ha svelato come la ventola della console verrà ottimizzata tramite gli aggiornamenti di sistema. “Vogliamo ottimizzare il funzionamento della ventola in base ai dati raccolti sul comportamento della APU con diversi giochi” aggiungendo inoltre: “la console ha tre sensori di temperatura sulla scheda principale per controllare la velocità della ventola in base alla temperatura interna dell’APU ed alla temperatura più alta dei tre sensori. Questi parametri di controllo verranno aggiornati anche tramite update online.”

Secondo Ootori, Sony sarebbe in grado di abbassare le ventole in determinate situazione o addirittura aumentarle se il sistema dovesse inavvertitamente iniziare a surriscaldarsi in determinate situazioni. Insomma, sembrerebbe che i vertici alti abbiano trovato definitivamente un compromesso riguardante uno dei problemi di punta di PS4, nel video di presentazione inoltre abbiamo potuto vedere come sistema di raffreddamento la scelta del metallo liquido. Vedremo quindi con il passare del tempo e con l’arrivo di giochi più performanti come e se reagirà bene PS5.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti di non dover sentire rumori fastidiosi durante le vostre partite?