PS5, da oggi la home cambia totalmente grazie al nuovo HUB

L'Hub di Benvenuto di PS5 è ora disponibile anche in Italia, come parte di un rollout graduale iniziato a settembre con l'ultimo aggiornamento di sistema della console Sony. Questa nuova funzionalità permette agli utenti di personalizzare la schermata principale, riorganizzando i widget per visualizzare le informazioni più rilevanti.

L'Hub offre una serie di opzioni di personalizzazione, consentendo di visualizzare lo stato della memoria di archiviazione, la carica residua degli accessori, gli amici online e i progressi nei Trofei. Gli utenti possono facilmente riposizionare, ingrandire o rimpicciolire i widget, oltre a modificare lo sfondo scegliendo tra diversi design.

Altre novità dell'aggiornamento

Oltre all'Hub di Benvenuto, l'aggiornamento introduce diverse funzionalità interessanti:

Condivisione dei Party

Profili audio 3D personalizzati

Abilitazione della Riproduzione Remota per singoli utenti

Funzione di ricarica adattiva del controller DualSense (solo per PS5 Slim e PS5 Pro)

La PS5 Pro, in arrivo nei negozi dal 7 novembre al prezzo di 799€, promette di migliorare ulteriormente l'esperienza visiva dei giochi grazie a componenti più avanzate.