PS5, mostrate le potenzialità della nuova console

La nuova generazione di console è stata annunciata e ora, vediamo le potenzialità della nuova PS5 in azione grazie a ex redattore della rivista GameFan.

In quest’ultimo periodo abbiamo sentito un sacco di rumor riguardanti PS5 e Xbox Scarlett. Nonostante ciò, ancora non abbiamo un’idea chiara di cosa la nuova generazione di console sarà in grado di fare. Secondo un recente rapporto, le cose andranno ben oltre quello che abbiamo visto nei giochi più impressionanti della generazione attuale.

Un ex redattore della rivista GameFan, è stata recentemente mostrata una tech demo di un gioco open world multipiattaforma attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Scarlett e PC. La presentazione ha permesso di dare un primo vero sguardo alle potenzialità della prossima generazione e a quanto pare, verranno garantite prestazioni nettamente superiori a quelle attuali in termine di dimensioni, gestione dell’illuminazione e dinamiche ambientali.

“La demo che ho visto aveva la migliore grafica in tempo reale che abbia mai visto. Quello che voglio dire è che sembrava un gioco reale con cui poter giocare. Non una demo tecnica di Unreal Engine 4 o Unity, come quelle che si vedrebbero alla GDC“, ha raccontato l’editor sulle pagine del noto forum ResetEra. “Per essere chiari in termini di portata, gestione dell’illuminazione e dell’ambiente, Red Dead Redemption 2 e The Last of Us 2 non sono nemmeno sulla stessa linea d’onda. È stato un po’ come alcuni momenti di Shadowfall, che sembravano totalmente diversi da ciò a cui ero abituato nella generazione precedente. La fluidità era sui 25-30 fps ed era una build molto acerba. Ma ho detto ad alta voce WTF la prima volta che l’ho visto“.

La nuova generazione di console godranno di una gestione delle ombre realistica e una qualità complessiva dell’immagine molto solida e sempre più vicina al fotorealismo. “Una cosa che ho trovato davvero interessante è stata la qualità delle ombre. Ho notato in particolare che c’erano alcuni cespugli alti circa 2-3 piedi. Quando ondeggiavano al vento proiettavano ombre in movimento con dettagli perfetti. E sto parlando di un cespuglio con forse 75-100 rami e centinaia di foglie su di esso. Anche la qualità complessiva dell’immagine era sorprendentemente solida”.

Una nuova generazione di console farebbe bene veramente a tutti, sia al mercato videoludico che ai videogiocatori i quali in questi ultimi anni, stanno cercando in tutti i modi di veder raggiunti livelli grafici eccelsi e animazioni degne di nota. La demo in oggetto girava su un hardware basato su architettura Navi, quindi potrebbe funzionare anche su un devkit di PS5.

Voi che cosa vi aspettate da questa nuova generazione? Siete fiduciosi?