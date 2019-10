PS5 e Xbox Scarlett: “una nuova generazione fa bene a tutti”

Graeme Struthers di Devolver Digital parla con eccitazione di PS5 e Scarlett vedendo un futuro molto più aperto a grandi e piccoli sviluppatori

Devolver Digital si è costruita nel tempo una più che ottima reputazione, allargando sempre più tutte le proprie pubblicazioni ben oltre il mondo PC e trovando successo anche sulle console di attuale generazione. Durante il PAX Australia Gamespot ha intervistato Graeme Struthers, il quale non si è limitato a parlare di quelli che sono i piani della compagnia nel breve periodo ma ha voluto dire la sua riguardo all’arrivo di PS5 e Xbox Scarlett.

Il responsabile di Devolver Digital si ritiene eccitato a proposito del lancio delle nuove console di Sony e Microsoft attese per fine 2020. A detta sua una delle motivazioni sarebbe l’attrattiva che avranno le nuove console verso tutti i tipi di sviluppatori, sia appartenenti a grandi studi tripla A che a studi indipendenti.

Il passaggio tra una generazione e l’altra è sempre stato un momento importante per tutta l’industria, con cambi di equilibri e rischi che aumentano nell’arco di tempistiche ristrette. A tal proposito la sensazione che ha Graeme Struthers è la seguente: “Penso sia molto difficile capire le differenze tra le nuove console, ma è comunque una cosa positiva che stia per giungere una nuova generazione, fa bene a tutti. Anche Nintendo è molto in forma e ciò significa avere tre console attive sul mercato, oltre alle altre opportunità che offrono Apple Arcade, Google Stadia ed Epic Games Store“.

Struthers non è stato l’unico a parlare in questo modo delle console di nuova generazione. Vi ricordiamo che non è stato ancora ufficializzata nessuna data di lancio precisa né per quanto riguarda PlayStation 5, e nemmeno per Xbox Scarlett. Restiamo per un più generico “Holiday 2020”, che si riferisce al periodo natalizio 2020. Ormai si parla sempre più delle nuove console, che idea vi siete fatti per adesso? Diteci la vostra.