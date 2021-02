PS5 nera grazie a dbrand, è guerra aperta con Sony

Da quando abbiamo potuto vedere il design di PlayStation 5, molti appassionati si sono dubito domandati se Sony avrebbe mai prodotto diverse versioni della console in diversi colori e abbinamenti. La compagnia giapponese non si è ancora sbilanciata sulla questione, ma c’è qualcuno che sta portando avanti da diverso tempo l’idea di una skin personalizzata per PS5 così da far diventare la console completamente nera.

Non è affatto la prima volta che dbrand ha ventilato in rete la possibilità di mettere in vendita una cover speciale per far diventare la PS5 tutta nera. Le reazioni dei giocatori sono fin da subito state molto positive, con alcuni fan che addirittura speravano in qualche possibilità di personalizzazione per la propria console di ottava generazione. Ora, la compagnia ha dato il via alla commercializzazione della propria skin nera da applicare su PlayStation 5.

Di recente Sony ha già dimostrato quanto non veda per nulla di buon occhio queste iniziative. Qualche mese fa, infatti, la compagnia nipponica portò alla chiusura un sito dedito alla customizzazione delle console. La proposta di dbrand però vuole andare oltre, con il brand che è determinato ad andare avanti per la propria strada, anche a costo di scontrarsi contro il colosso Giapponese.

Basta farsi un giro sul sito di dbrand per andare incontro a frasi del tipo: “forza, fateci causa”, la quale rimarca la volontà da parte di questi ragazzi di non voler tirarsi indietro sulla questione. Al momento la compagnia giapponese non ha ancora commentato l’azione portata avanti da parte di dbrand, e nemmeno sappiamo se nei piani di Sony ci sia in futuro la realizzazione di diverse skin per PS5 adatte a personalizzare le proprie console. Cosa ne pensate di questa situazione? Vi piacerebbe personalizzare la vostra PlayStation 5 o vi piace così com’è?

Aggiornamento delle 14:29

Sono bastate solamente poche ore, e le il primo stock di cover targate dbrand sono già state esaurite. Al momento, la compagnia ha fatto sapere che la skin nera per PlayStation 5 non sarà disponibile fino al prossimo maggio.