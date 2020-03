PS5: giocare sarà “semplice come usare Netflix” grazie all’OS, secondo Schreier

PS5 è ancora avvolta dal mistero: non sappiamo quale sia il suo aspetto e ci sono varie caratteristiche ancora non annunciate, ma abbiamo già un’idea generica di quali saranno i suoi punti di forza. Per esempio, sappiamo tutti che l’SSD è di altissima qualità e la società giapponese promette che ridurrà di molto i caricamenti. La velocità di accesso ai giochi pare veramente uno dei punti fondamenti della strategia di Sony, come svela Jason Schreier, noto giornalista di Kotaku e insider dell’industria.

Tramite ReserEra, Schreier ha affermato: “Ho sentito cose affascinanti riguardo a PS5 e al suo sistema operativo: uno dei principali suggerimenti che stanno dando agli sviluppatori è “giocare a un gioco PS5 dovrebbe essere semplice come usare Netflix”. Voglio fare in modo che i giocatori abbiano la sensazione di poter caricare un gioco immediatamente e sapere esattamente quando tempo sarà richiesto per una data attività. Vogliono che le persone siano più interessante a giocare per piccole sessioni piuttosto che ad avviare la console solo quando hanno varie ore libere.”

PS5, quindi, vorrebbe puntare non solo a rendere più rapidi i caricamenti e quindi efficienti le sessioni di gioco, ma vorrebbe cambiare il modo con il quale gli appassionati si approcciano alla console. Probabilmente l’avvento del game streaming, il quale propone tempi di avvio nettamente più bassi (visto anche che elimina i download), ha spinto Sony a volersi mettere in pari per non sfigurare.

A tutto questo si aggiunge un altro commento di Schreier, legato agli SSD che, secondo alcuni, dovrebbe potenziare gli open world. Il giornalista spiega però che non è possibile poiché i giochi a mondo aperto si basano su metodi di caricamento procedurali, pensati per dare maggiore libertà agli artisti e alla varietà visiva. Per quanto la lettura dell’SSD sia rapida, non cambierà completamente il metodo tramite il quale vengono costruiti i giochi più grandi.

Diteci, cosa ne pensate di PS5, basandovi su quanto è stato annunciato fino a questo momento?