PS5 non sta vendendo abbastanza, almeno secondo Toyo Securities

La società di intermediazione mobiliare, Toyo Securities, si è espressa riguardo alle vendite di PS5 di Sony. Secondo il rapporto pubblicato da GamesIndustry Japan e tradotto in inglese da Wccftech, sembra che la popolare console di ultima generazione non stia raggiungendo gli obiettivi prefissati dalla casa produttrice.

Toyo Securities prevede che Sony venderà circa 18,5 milioni di unità di PS5 durante il 2024, sfiorando e non raggiungendo l'obiettivo ambizioso delle 25 milioni. Una delle principali preoccupazioni evidenziate nel rapporto è la performance delle vendite di PS5 Slim, che sembra non essere all'altezza delle aspettative.

In risposta a queste sfide, Toyo Securities suggerisce che Sony dovrebbe considerare una strategia diversa per la prossima generazione di console. L'idea è quella di smettere di cercare di aumentare le prestazioni, che comportano un aumento dei costi di sviluppo, e invece concentrarsi su un sistema più piccolo e attraente per il mercato di massa (un po' come sta facendo Xbox con Series S).

Tuttavia, non tutto è negativo nel mondo PlayStation. Toyo Securities rileva che nonostante tutto, le vendite complessive di PS5 rimangono solide e che Sony Interactive Entertainment potrebbe ancora presentare dati finanziari positivi.