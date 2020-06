PS5: nuovo Crash Bandicoot svelato da questi gadget?

Dopo essersi presa una lunga pausa, la saga di Crash Bandicoot è tornata qualche anno fa ripartendo dalle origini della fortunata serie platform 3D. I primi tre giochi e il racing game arcade Crash Team Racing hanno hanno riportato in auge quattro dei titoli più amati e giocati in epoca prima PlayStation. Ora, gli appassionati del bandiboot arancione potrebbero assistere all’annuncio di un nuovo gioco proprio all’evento di presentazione dei giochi di PS5.

Gli indizi questa volta non arrivano da insiders o da qualche rumor apparso improvvisamente, ma in rete sono stati scovati quelli che sembrano essere dei nuovi gadget dedicati ad un prossimo capitolo di Crash Bandicoot. La cosa che fa subito pensare a un nuovo gioco in vista è il restyle grafico dei personaggi che, nonostante siano perfettamente riconoscibili e molto classici, risultano essere differenti a quelli visti all’interno della N’Sane Trilogy.

Sebbene su alcuni dei gadget i dettagli grafici sembrano presi direttamente da Crash Bandicoot N’Sane Trilogy, sul sito dove sono state pubblicate per la prima volta le immagini, cancellate dopo poco, venivano taggate le piattaforme: PlayStation 5 ed Xbox Series X. Difficile quindi che si tratti di una riedizione della trilogia su next gen, più plausibile che il restyle si riferisca a un nuovo gioco della serie non ancora annunciato.

Per scoprire se avremo un nuovo cpaitolo della saga di Crash Bandicoot su PS5 e Xbox Series X non potrebbe mancare molto, dato che l’annuncio potrebbe arrivare proprio stasera durante l’evento dedicato alla presentazione dei giochi di PS5. Vi ricordiamo che la trasmissione inzierà alle ore 22:00, e la potrete seguire con noi sul canale YouTube di Tom’s Hardware. Credete che questi gadget siano un indizio che porterà all’annuncio di un nuovo Crash?