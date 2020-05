PS5: periodo di uscita svelato da una offerta di lavoro?

Nonostante i mesi di isolamento dovuti dall’inaspettata emergenza sanitaria che sta sconvolgendo il mondo intero, siamo ormai arrivati a metà maggio con l’inizio effettivo della fase calda sia se si parla della stagione estiva che di quella videoludica. Come ormai sappiamo un po’ tutti quanti, a fine anno dovrebbero essere rilasciate PS5 e Xbox Series X ma, nonostante l’ottimismo dell’ultimo periodo, rimane quel senso di pessimismo dovuto ovviamente al virus che sta letteralmente rallentando la produzioni di videogiochi con continui rinvii. La domanda che si fanno gli utenti è quando verrà mostrata la console di casa Sony, sebbene non abbiamo nessuna risposta a riguardo, in queste ore è spuntato un presunto periodo di uscita di PS5.

Prima di tutto, vi invitiamo come di consueto a prendere con le dovute pinze tali dichiarazioni in quanto possono trattarsi sempre di errori di qualsiasi tipo. Secondo un’offerta di lavoro, comparsa da poco in rete, PS5 dovrebbe uscire nel mese di ottobre. Tale offerta è apparsa in lingua giapponese ma il noto insider Nibel ha tradotto subito il post rivelando tale informazioni. Qui di seguito potete vedere il tweet.

A Japanese job listing by Sony Interactive Entertainment says that the PlayStation 5 will be launched this Octoberhttps://t.co/YKuWtllIc0 pic.twitter.com/aSp1Aev3AH — Nibel (@Nibellion) May 12, 2020

Si tratterebbe di una finestra di lancio assolutamente insolita e molto in anticipo sul programma. L’offerta di lavoro sarebbe collegata all’avvio della produzione che, secondo sempre diversi rumor, sembrerebbe partire il prossimo mese. Sony infatti starebbe cercando di assumere personale che si occuperebbero di cercare componenti hardware per la console. C’è da dire che, cominciare ad occuparsi dell’hardware ora, porterebbe l’azienda giapponese a trovarsi in estremo ritardo sulla tabella di marcia e tutto questo potrebbe essere sinonimo di “accelerare i tempi di sviluppo” di PS5 riuscendo magari davvero a proporla prima rispetto alla sua rivale di casa Microsoft.

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete veramente che PS5 possa essere rilasciata ad ottobre 2020? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti le console di prossima generazione.