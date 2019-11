PS5: Sony parla del prezzo e si aspetta “esperienze di gioco fortemente coinvolgenti”

Il direttore finanziario di Sony ha aggiornato gli investitori e gli analisti sullo sviluppo di PS5, parlando anche di prezzo e studi di sviluppo interni.

Durante la riunione finanziaria di Sony con investitori e analisti, il direttore finanziario Hiroki Totoki ha parlato della console di prossima generazione PlayStation 5, e non solo. Totoki ha affermato quello del rilascio di PS5 durante la stagione natalizia del 2020 è il passo più importante nello sviluppo della nuova piattaforma PlayStation.

Lo stesso direttore finanziario ha anche aggiunto che lo sviluppo di PlayStation 5 sta procedendo secondo i piani e Sony ritiene che anche i giochi per ora in cantiere dei team interni stanno procedendo molto bene senza nessun tipo di intoppi.

Totoki ha ulteriormente aggiunto: “Ci aspettiamo di offrire esperienze di gameplay molto accattivanti, come siamo sicuri che vorrebbero gli attuali utenti di PS4 e i potenziali nuovi acquirenti”. Sony sta anche pensando al costo con il quale potrebbe presentarsi sul mercato PS5, ma al momento l’azienda non ha voluto aggiungere ulteriori informazioni al riguardo. Detto questo, Sony ha affermato di essere molto consapevole del livello di profitto per gli investitori e per il mercato.

Infine nella riunione ha trovato spazio anche l’acquisizione di Insomniac Games, che stando alle parole di Totoki, contribuirà ad incrementare ulteriormente il patrimonio di titoli first party di Sony, suggerendo che la compagnia abbia in programma per il futuro diverse nuove acquisizioni di studi di sviluppo. Cosa pensate delle parole del direttore finanziario di Sony? Diteci la vostra.