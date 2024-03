PS5 Pro ci farà davvero giocare in 4K ray tracing?

Tutti i videogiocatori sono in attesa di saperne di più sulla nuova PS5 Pro e le ultime voci riguardanti la console sembrano molto interessanti. La piattaforma promette prestazioni da far girare la testa e una esperienza di gioco senza precedenti, garantendo sulla carta, 4K a 60fps.

Il cuore della console, il SoC "Trinity" di AMD, prometterebbe di rivoluzionare il concetto di rendering e ray tracing. Con un aumento del 45% nella velocità di rendering rispetto al modello standard, i giocatori potranno godere di esperienze visive ultra-fluide e realistiche. Ma ciò che impressionerebbe di più è l'incremento di 2-3 volte nel ray tracing, che garantirebbe un impatto visivo nettamente migliore.

Una delle caratteristiche più importanti della PlayStation 5 Pro sarebbe l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Il SoC Trinity presenterebbe una potente architettura personalizzata per l'apprendimento automatico, utilizzata per la rivoluzionaria soluzione di upscaling e anti-aliasing di Sony, conosciuta come PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Questa tecnologia avanzata garantirebbe immagini nitide e dettagliate, quasi alla parli del noto DLSS di Nvidia.

Insomma, la PlayStation 5 Pro si prepara ad essere la piattaforma definitiva per il prossimo blockbuster di Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 e di tutti i titoli tripla A in uscita sul mercato. In questo momento non esistono voci di corridoio per quanto concerne una versione "mid gen" di Xbox, che sembra più orientata a puntare direttamente sulla prossima generazione di console.

Se non siete interessati alla Pro, sappiate che la standard si trova regolarmente in vendita su Amazon a prezzi tutto sommato buoni.