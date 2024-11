PS5 Pro, dove è la nostra recensione?

PS5 Pro si prepara a sbarcare sul mercato e le prime recensioni stanno già uscendo, essendo scaduto l'embargo. Alcuni di voi si staranno chiedendo dove sia finita la nostra recensione e la verità è che arriverà un po' più in ritardo rispetto ai colleghi.

Il motivo è che il corriere ha subito dei grossi ritardi nella consegna dei sample PS5 Pro al nord Italia e questo ha creato un po' di disagio sia a Sony (che ci ha spedito la console nei tempi giusti) sia a noi che dovevamo provvedere alla copertura generale sulla macchina.

La console ci arriverà tra oggi e domani e ciò significa che ci prenderemo i tempi giusti per potervi presentare una recensione di qualità e che possa raccontarvi per filo e per segno pregi e difetti della piattaforma mid-gen di Sony.

Nel mentre ne approfittiamo per chiedervi se c'è qualcosa che volete assolutamente sapere su questa nuova console. Provvederemo affinché tutte le vostre domande trovino risposta.