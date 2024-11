PS5 Pro è sorprendente in termini di efficienza energetica

Secondo un recente test condotto da Digital Foundry, la nuova, e tanto discussa, PlayStation 5 Pro (che potete trovare scontata su Amazon)consuma una quantità di energia praticamente identica a quella del modello base e della versione Slim, nonostante la presenza di un GPU significativamente più potente.

Durante un'analisi condotta su giochi come Elden Ring, Spider-Man 2 e F1 24, è emerso che la PS5 Pro dimostra un'efficienza sorprendente nella gestione del consumo energetico, scongiurando le aspettative iniziali secondo cui avrebbe potuto superare i 300 watt.

Per quanto costruita benissimo, PS5 Pro non ha convinto del tutto, viste le poche milgiorie attualmente constatabili.

I test hanno confrontato la PS5 Pro con le versioni standard e Slim. Nel caso di Elden Ring, il modello Pro ha mostrato un consumo di 214.1 watt, mentre la PS5 Slim si è attestato a 216.2 watt e il modello di lancio a 201.3 watt. Nonostante il consumo simile, la modalità performance della Pro si è rivelata nettamente superiore, con un frame rate di 52 FPS, rispetto ai 40 FPS della Slim e ai 37 FPS del modello di lancio.

In Spider-Man 2, i risultati hanno variato leggermente, con la PS5 Pro che ha raggiunto un picco di 232 watt, seguito dalla Slim a 218.2 watt e dal modello originale a 208.1 watt. Qui, la Pro ha consumato il 6% in più rispetto alla PS5 Slim e l'11% in più rispetto alla versione di lancio, mentre tutti e tre i modelli hanno mostrato un frame rate bloccato a 60 FPS. Per quanto riguarda F1 24, la PS5 Pro ha funzionato a circa 235 watt, confermando ancora una volta il suo profilo energetico simile al quello degli altri modelli.

Un aspetto importante da considerare è che il consumo energetico può variare anche in base alla qualità del silicio utilizzato nei diversi modelli. Questo significa che le differenze di performance tra il modello di lancio e la Slim possono avere origine da alcune variazioni nei componenti interni.

Digital Foundry ha sottolineato come, nonostante le aspettative iniziali, la PS5 Pro operi con un consumo energetico molto simile agli altri modelli della stessa serie. Questa rivelazione ha colto di sorpresa gli utenti, che si aspettavano un aumento più significativo della potenza assorbita.

La PS5 Pro è equipaggiata con una CPU Zen 2 a 8 core e una GPU basato su architettura RDNA capace di 16.7 TFLOP, fornendo 576 GB/s di banda di memoria. Le versioni standard e Slim condividono lo stesso processore, ma con una GPU meno potente, in grado di raggiungere 10.28 TFLOP e una banda di 448 GB/s (per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione).

In sintesi, la PlayStation 5 Pro emerge come una console dalle elevate prestazioni, capace di gestire la propria potenza senza compromettere l'efficienza energetica.