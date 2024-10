PS5 Pro vs PC, ecco il primo confronto tra PSSR. FSR e DLSS

Sony ha introdotto la tecnologia Spectral Super Resolution (PSSR) per il PlayStation 5 Pro (preordinabile su Amazon), entrando nella competizione delle tecnologie di ricostruzione d'immagine basate sul machine learning iniziata da Nvidia circa sei anni fa. Digital Foundry ha potuto testare in esclusiva questa nuova funzionalità sulla PS5 Pro utilizzando il gioco Ratchet and Clank: Rift Apart.

L'obiettivo era valutare le prestazioni del PSSR rispetto alle tecnologie di upscaling attualmente utilizzate sulle console (come FSR) e confrontarlo con lo stato dell'arte rappresentato dal DLSS di Nvidia. Questo rappresenta un importante passo avanti nell'introduzione di tecnologie avanzate di ricostruzione d'immagine nel mondo console.

Metodologia e limitazioni del confronto

Il confronto è stato effettuato cercando di pareggiare il più possibile le impostazioni grafiche tra PS5 Pro e PC, ma con alcune limitazioni:

Impossibilità di ottenere un match perfetto delle impostazioni

Differenze nell'implementazione della risoluzione dinamica tra versioni

Utilizzo di uno strumento (DLSSTweaks) per pareggiare la risoluzione su PC

Impossibilità di disattivare completamente il motion blur su PS5 Pro

La principale limitazione è che i test sono stati effettuati su un singolo gioco, quindi i risultati potrebbero non essere rappresentativi di tutte le implementazioni del PSSR. Sono necessari ulteriori test su altri titoli per trarre conclusioni più solide.

Confronto con FSR 3.1

Il PSSR ha mostrato diversi vantaggi rispetto alla tecnologia FSR 3.1 di AMD, ampiamente utilizzata sulle console attuali:

Migliore gestione dei dettagli appena rivelati, senza l'effetto "fizzle" tipico di FSR

Resa superiore delle particelle, più consistenti e definite

Migliore anti-aliasing su elementi olografici e bordi in generale

Gestione più naturale dell'erba, evitando artefatti "liquidi" presenti con FSR

Nel complesso, PSSR si è dimostrato nettamente superiore a FSR 3.1 nella maggior parte degli scenari testati, offrendo una qualità di upscaling significativamente migliore.

Confronto con DLSS di Nvidia

Sebbene il confronto con DLSS abbia meno rilevanza pratica per le console Sony, permette di valutare quanto PSSR si avvicini allo stato dell'arte:

PSSR mostra una leggera instabilità dell'immagine non presente in DLSS

DLSS offre un migliore anti-aliasing su oggetti in movimento rapido

L'immagine prodotta da PSSR appare generalmente più morbida rispetto a DLSS

PSSR gestisce meglio alcuni artefatti delle riflessioni ray tracing

PSSR offre un sostanziale miglioramento della qualità di upscaling rispetto a FSR 3.1

Nel complesso, DLSS mantiene ancora un vantaggio in termini di nitidezza e stabilità dell'immagine, ma PSSR si avvicina notevolmente considerando che si tratta della sua prima iterazione pubblica.

Tirando le somme

I test effettuati mostrano che PSSR rappresenta un deciso passo avanti rispetto alle tecnologie di upscaling attualmente utilizzate sulle console. Offre vantaggi evidenti rispetto a FSR 3.1 in numerosi scenari, pur non raggiungendo ancora completamente la qualità di DLSS.

Sarà importante valutare le prestazioni di PSSR su un maggior numero di giochi, specialmente quelli che utilizzano risoluzioni di base molto basse. Titoli come Alan Wake 2, che parte da 864p per arrivare a 4K, rappresenteranno un banco di prova fondamentale per questa tecnologia.