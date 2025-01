PS5: l'emulazione con PS3 potrebbe arrivare nei prossimi mesi, avviati i primi test

L'emulazione nativa dei giochi PlayStation 3 su PlayStation 5 (console acquistabile su Amazon) potrebbe presto diventare realtà. La società Implicit Conversions, già responsabile dell'emulazione PS1 su PS5, sta lavorando ai primi prototipi secondo una roadmap pubblicata sul suo sito ufficiale.

Attualmente i giochi PS3 sono fruibili su PS5 solo tramite cloud con l'abbonamento PS Plus Premium. L'emulazione nativa consentirebbe di sfruttare appieno le potenzialità dell'hardware PS5, permettendo agli sviluppatori di migliorare la grafica dei titoli PS3.

La fattibilità tecnica è stata dimostrata da un recente test che ha fatto girare giochi PS3 come Gran Turismo 5 Prologue e LittleBigPlanet su una scheda AMD BC-250, simile a quella di PS5, con buona fluidità seppur con qualche bug.

Sebbene la roadmap di Implicit Conversions etichetti il progetto come "Dreaming about", suggerendo uno stadio iniziale, l'emulazione nativa PS3 su PS5 sembra essere più di una semplice possibilità. Questo sviluppo potrebbe ampliare significativamente la libreria di giochi retrocompatibili su PS5, offrendo ai giocatori un accesso più ampio al catalogo PS3 senza dipendere dal cloud gaming.

A ogni modo vogliamo subito essere chiari: sarà complesso riuscire a rendere il tutto in maniera completamente nativa con i dischi della propria PS3, ragion per cui se sarà possibile è molto probabile che lo sarà solo con giochi in formato digitale. Ovviamente rimane tutta un'ipotesi, di conseguenza non ci resta che aspettare e capire se questa emulazione diventerà davvero realtà nel corso dei prossimi mesi (se non anni).