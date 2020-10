PS5 vs PS4: i tempi di caricamento SSD di DMC 5 a confronto

L’inizio di una nuova settimana porta inevitabilmente a nuove indiscrezioni sulle capacità della next gen, in arrivo tra poco poco più di un mese. Durante questo fine settimana in Giappone hanno rilasciato un nuovo live stream nel quale dimostrano le capacità di PS5, per essere più precisi mettendo in luce i velocissimi tempi di caricamento di uno dei titoli più apprezzati di questa generazione, vale a dire Devil May Cry 5.

Per chi ha potuto gustarsi il nuovo capitolo dedicato al cacciatore di demoni più amato dal pubblico, ha notato che i caricamenti non risultavano essere proprio così immediati. Assolutamente comprensibile vista la qualità del gioco, ma incredibile è quanto si è visto nel filmato che vi mostreremo qui sotto. I caricamenti di DMC5 sono assurdi, per entrare in partita ci vogliono 4 secondi su PS5 mentre sulla console attuale ben 22 (come potete vedere in un classico walkthrough). Un tempo davvero notevole che risolve del tutto uno dei problemi di punta di questa generazione.

Devil May Cry 5 Special Edition verrà rilasciato al lancio delle due console next gen includendo Vergil come personaggio giocabile, supporto per il ray tracing, miglioramenti grafici, una difficoltà aggiuntiva e tanto altro ancora. Insomma, se non avete avuto l’occasione di giocarlo ora non avete più scuse. Ricordiamo che il fratello gemello di Dante verrà rilasciato come DLC separato anche per le versioni attuali, mentre ha suscitato malumore la decisione di non portare il pacchetto completo anche su PC, con il solito review bombing infantile su Steam.

Cosa ne pensate di DMC5? Comprerete questa versione aggiornata per le console di prossima generazione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti PS5 e Xbox Series X.