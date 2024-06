Xbox Series X è l'unica console in grado di supportare l'8K

La capacità della PS5 di supportare la risoluzione 8K è stata argomento di dibattito sin dal lancio della console nel 2020. Inizialmente, Sony aveva incluso l'etichetta 8K sulla scatola di PS5, promettendo una futura compatibilità tramite aggiornamento del firmware. Tuttavia, questa caratteristica è stata recentemente rimossa dalle confezioni, come evidenziato dalle osservazioni di Digital Foundry.

John Linnemann, esperto di tecnologia presso Digital Foundry, ha discusso delle limitazioni hardware della PS5 in relazione alla risoluzione 8K. Ha sottolineato come la console di Sony non sembri essere in grado di gestire adeguatamente l'8K, a causa della sua capacità HDMI insufficiente per supportare 8K a 60 FPS senza compromessi notevoli sulla qualità. Per un'adeguata visualizzazione in 8K, sarebbe infatti necessario un HDR a 10-bit, specifica che la PS5 non possiede, a differenza della Xbox Series X.

Fino ad ora, poco contenuto è stato sviluppato per dimostrare la capacità 8K della PS5. Il gioco The Touryst è uno dei pochi titoli che offre una grafica 8K, sebbene il suo stile visivo possa essere paragonato a quello di Minecraft. Questi dettagli sollevano interrogativi sulla praticità e sull'attuale necessità della risoluzione 8K nel gaming.

Linneman ha anche riflettuto sull'opportunità di Sony di aver pubblicizzato l'8K, suggerendo che questa mossa potrebbe essere stata prematura, considerando come l'8K non si sia ancora affermato ampiamente nel mercato. L'ipotesi di una futura PS5 Pro potrebbe, secondo alcune speculazioni, offrire una soluzione a questa questione, anche se al momento rimane un'ipotesi ancora da confermare.