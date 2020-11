PS5: scovato un segreto nel nuovo video ufficiale, è un’innovazione

PS5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment, sarà presto nelle nostre case (ma non nei negozi, come Sony ha spiegato). Ai giocatori interessa soprattutto che la console sia potente e che abbia giochi di qualità, ma ci sono anche tutta una serie di dettagli “minori” che faranno la differenza, come il menù delle impostazioni, mostrato recentemente in un video ufficiale di PlayStation Support.

Il filmato ci mostra molteplici voci, come le impostazioni del sonoro, con la novità dell’audio 3D pensato per le cuffie. Potremo anche modificare la forza del feedback aptico e dei grilletti adattivi: nel caso nel quale ci infastidiscano, potremo anche disattivare completamente queste nuove funzioni. PS5 ci permette anche di impostare varie modalità di consumo energetico, partendo da due differenti impostazioni base o creandone una personalizzata.

Non mancano poi voci come il parental control, la gestione dei back up, dell’aggiornamento di sistema e tante altre opzioni note e scontate. Il video, però, ci mostra anche “per sbaglio” un menù dedicato a delle impostazioni da gioco predefinite. Il filmato non si concentra su tale voce, ma questa appare in un frame ed è quindi possibile vederla.

Come potete vedere nell’immagine qui sotto, la voce “Game Presets” include tutta una serie di opzioni per definire in anticipo alcune caratteristiche di gioco come la difficoltà, la scelta tra modalità Prestazioni (che dà priorità al frame rate) o Risoluzione (che dà priorità alla qualità grafica), ma anche alcune opzioni per i giochi in prima persona e terza persona (assi X/Y invertiti o normali?) oltre che impostazioni audio e di sottotitoli.

Se per esempio siamo giocatori che preferiscono impostare sempre la lingua originale con sottotitoli, livello difficoltà massimo e vogliamo dare priorità alla modalità Prestazioni, questa opzione PS5 ci permette di attivare il tutto in modo automatico. Chiaramente, questo sarà possibile solo nei giochi che supporteranno la feature: per il momento non sappiamo quanto sia applicabile.

In ogni caso, anche questa idea sembra perfettamente collegata alla nuova filosofia di Sony: meno perdite di tempo e accesso ai giochi istantaneo. Diteci, cosa ne pensate?