PS5: niente console nei negozi anche in Italia, day one solo online

Giusto questa mattina vi abbiamo riportato la notizia dell’assenza di PS5 nei negozi giapponesi al lancio della console Sony, domandandoci se la mossa della compagnia nipponica si sarebbe ripetuta anche da noi in Italia. La risposta è affermativa, con l’annuncio ufficiale che è arrivato proprio qualche istante fa dalla stessa Sony, che attraverso il proprio PlayStation Blog ha chiarito la situazione anche per la nostra penisola.

“Al fine di rispettare i protocolli di sicurezza per l’emergenza COVID-19 e salvaguardare giocatori, rivenditori e il personale coinvolto, vogliamo confermare che il giorno del lancio (19 novembre) gli acquisti saranno disponibili unicamente tramite gli store online dei nostri rivenditori partner.” Questo è quanto si può leggere tra le prime righe del nuovo post. Esattamente come accadrà in Giappone quindi, anche qui in Italia non saranno vendute fisicamente le PS5 all’interno dei negozi, ma il tutto verrà fatto tramite i rivenditori online.

Viene richiesto da Sony di non creare assembramenti accampandosi nell’attesa dell’apertura dei negozi, chiedendo ai giocatori di acquistare la console online. Infine viene ricordato che “per chiunque abbia effettuato un pre-ordine con ritiro in negozio dovrebbe comunque poter procedere con questa modalità, ma solo su appuntamento, nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti. Rivolgetevi al vostro rivenditore per ottenere conferma sui dettagli.”

Sembra quindi che la situazione lancio di PS5 sarà la stessa un po’ in tutto il globo, con misure che stanno venendo prese per evitare che si vadano a creare disguidi o grossi gruppi di persone a stretto contatto. Con questo nuovo post sul blog ufficiale inoltre, viene confermato che PlayStation 5 verrà rilasciata in Italia il 19 novembre, facendo intuire che non verrà effettuato nessun anticipo nella data di lancio. Cosa ne pensate di questo ultimo annuncio di Sony?