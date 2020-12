PS5: siete riusciti ad acquistarne una? Quest’uomo ne ha ben 5!

PS5, la nuova console targata Sony, è ormai tra noi da più di un mese. Il lancio è stato sicuramente diverso dal normale a causa della pandemia da coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Anche le aziende videoludiche ne hanno risentito, ritrovandosi a fronteggiare una situazione inimmaginabile con un D1 che ne ha sofferto parecchio con molti appassionati che ancora oggi non sono riusciti a procurarsene una.

In questo mese di vita ha fatto certamente notizia la questione degli influencer e personaggi noti che hanno ricevuto da Sony una console, creando scompiglio tra coloro che non hanno fatto in tempo a preordinarla una. Sicuramente questa notizia farà indignare qualcuno visto che lo youtuber loadingreadyrun è riuscito a comprarne ben 5. Dopo aver collezionato 3 PlayStation 3 e 4 PlayStation 4 il ragazzo si è portato a casa la bellezza di 5 nuove console di casa Sony.

Il video ironico postato sul suo canale ufficiale mostra una PS5 nella sua camera da letto, una della sua “Home Theatre”, due in bagno ed una in giardino. Quello che probabilmente farà imbestialire la gente è il suo modo di fare, in quanto sbeffeggia coloro che non sono riusciti a portarsene a casa una. Un video ironico che però, pubblicato in un momento non certo dei migliori, si dimostra essere davvero di cattivo gusto. Ad oggi, purtroppo, non sappiamo quando Sony renderà disponibili altre PS5, probabilmente ad inizio 2021 quindi non disperate, ci sarà modo e tempo per acquistarne una.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza di questo ragazzo su YouTube? Siete riusciti ad acquistare PS5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità sulle console next gen e l’eventuale disponibilità sui siti più importanti.