PS5 e Xbox Scarlett: l’SSD è fantastico secondo i creatori di Control e Alan Wake

PS5 e Xbox Scarlett potranno contare su un SSD, una delle caratteristiche più apprezzate dai giocatori e dagli sviluppatori, come nel caso di Remedy.

Per quanto la next-gen sia ancora lontana, abbiamo già ottenuto alcune informazioni interessanti su PS5 e Xbox Scarlett. Ci sono già ora vari dettagli di cui discutere e, tra tutti, uno dei più interessanti è l’SSD, già confermato per entrambe le macchine da gioco. La possibilità di avere caricamenti molto più rapidi e di certo positiva per noi giocatori, ma anche gli sviluppatori stanno dimostrando un certo interesse.

Recentemente, ad esempio, il director e il narrative designer di Control, l’ultimo gioco di Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break), hanno parlato ai microfoni di Gamingbolt.com spiegando il proprio punto di vista sulla questione: “Be’, avere un SSD è fantastico perché si occupa di un sacco di problemi di streaming che i giochi tendono ad avere. Sono come tutti gli altri, odio quegli ascensori lentissimi che ti fanno aspettare fino a quando una nuova parte del mondo si carica. O quei tunnel imbarazzanti dove devi camminare. Eliminare queste cose sarà un’ottima notizia per tutti.”

La distruttibilità ambientale è notevole

“E ovviamente, tutti noi amiamo gli hardware più potenti. Ci permettono di essere creativi, di migliorare la componente grafica e via dicendo, in particolar modo, poiché in quanto studio cerchiamo di raggiungere la massima fedeltà visiva. Per noi è importante raggiungere certi traguardi tecnici e visivi. Quindi penso sia un’ottima notizia.”

Attualmente, comunque, l’impatto dell’SSD rimane teorico: dopotutto, l’unica prova messa in mostra è quella di Marvel’s Spider-Man. Sì, i suoi caricamenti erano molto più rapidi, ma non si tratta di un gioco per next-gen. Opere pensate nativamente per PS5 e Xbox Scarlett potrebbero richiedere comunque caricamenti lunghi. In ogni caso, l’SSD avrà un qualche effetto, quindi l’eccitazione generale è giustificata.

Vi ricordiamo che Control sarà disponibile a partire dal 27 agosto per PlayStation 4, Xbox One e PC. Diteci, cosa ne pensate degli SSD?