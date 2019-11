PS5 e Xbox Scarlett potrebbero usare SSD NVMe Samsung

Sia Sony che Microsoft hanno più volte sottolineato che PS5 e Xbox Scarlett ridurranno i tempi di caricamento dei giochi grazie all’introduzione degli SSD. Ancora non sappiamo esattamente quali memorie saranno montate dalle due macchine da gioco, ma esiste la possibilità che facciano affidamento su un prodotto Samsung.

Al recente Samsung SSD Forum 2019 tenutosi a Tokyo, il Senior Managing Director del Product Planning Team della Memory Electronics Division di Samsung, Han Jinman, ha parlato delle soluzioni di archiviazione della compagnia. A un certo punto, sono stati menzionati degli SSD dedicati al gaming ed è stata mostrata una slide secondo la quale degli SSD NVMe ottimizzati ridurranno i tempi di caricamento e di avvio del sistema, confermando che saranno montati “non solo sui PC ma anche sulle console da gioco per consumatori“. Si parla esplicitamente del 2020, inoltre.

Non si tratta di una conferma ufficiale della presenza degli SSD Samsung su PS5 e Xbox Scarlett, ma di certo è facile pensare che Sony e Microsoft abbiano deciso di fare affidamento proprio sulle proposte dell’azienda coreana. Attualmente non ci sono informazioni da parte dei due produttori di console ed è probabile che fino al prossimo anno, come già detto più volte, non ci vengano date nuove informazioni.

Il reveal completo delle console avverrà probabilmente all’E3 2020 di Los Angeles, ma secondo i rumor Sony ha intenzione di presentare PS5 già durante la primavera con un primo evento dedicato, nel quale la mostrerà e parlerà dei primi dettagli. Probabilmente per il prezzo e la data di uscita precisa dovremo attendere la kermesse di giugno. In ogni caso, si tratta solo di speculazioni quindi dovremo attendere nuove informazioni ufficiali. Diteci, voi cosa ne pensate di PS5, Xbox Scarlett e degli SSD Samsung?