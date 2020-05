PUBG: ecco tutti i dettagli dell’aggiornamento 7.2

PUBG, acronimo del celebre gioco PlayerUnknown’s Battlegrounds, sta per ricevere un aggiornamento ricco di contenuti, trai quali spicca la modalità competitiva. Tramite l’aggiornamento 7.2 di PUBG verrà introdotta la possibilità di giocare delle partite classificate, garantendo un livello di sfida maggiore rispetto al matchmaking tradizionale. L’ottima notizia è che, già da oggi, è possibile provare questa nuova modalità senza dover aspettare il 20 maggio, giorno durante il quale PUBG riceverà l’update 7.2; purtroppo però questa possibilità è limitata solamente ai giocatori PC.

La modalità competitiva di PUBG sarà strutturata in stagioni e, all’inizio di ognuna di esse, tutti i giocatori inizieranno da zero e ciò garantirà un’esperienza sicuramente più equa. Durante le stagioni i giocatori potranno guadagnare dei punti che influenzeranno il proprio rank, alzandolo o abbassandolo e, alla fine della stagione, chiunque abbia partecipato verrà ricompensato in base al grado massimo raggiunto.

I premi che verranno distribuiti alla fine delle stagioni competitive di PUBG saranno, per esempio, oggetti cosmetici speciali disponibili solamente durante una specifica stagione e ottenibili esclusivamente tramite il raggiungimento di un determinato grado. Gli sviluppatori di PUBG hanno dichiarato uno dei motivi che li ha spinti a introdurre la modalità classificata è quello di dare la possibilità ai giocatori di mettere alla prova la propria abilità in un ambiente concepito proprio per poter essere quanto più competitivo possibile.

L’aggiornamento 7.2 però non si limita solo a introdurre la modalità competitiva, ma bensì apporterà dei cambiamenti a diversi altri aspetti del gioco. Verrà inserita la possibilità di lanciare le taniche di benzina che potranno, in aggiunta, formare delle pozzanghere che potranno essere incendiate a piacimento, sempre che la benzina non evapori prima. I fucili a pompa subiranno delle modifiche mirate al bilanciamento del gioco, ma anche diversi fucili d’assalto verranno bilanciati. Vi ricordo, infine, che PUBG è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti iscritti a Google Stadia Pro e che l’aggiornamento 7.2 arriverà sulla piattaforma di game streaming con un po’ di ritardo, il 26 maggio.