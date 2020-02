PUBG, l’evento esport di Berlino rinviato a causa del coronavirus

Ancora un evento di esport rinviato a causa dell’epidemia del coronavirus e questa volta tocca allo sparatutto battle royale PUBG. L’evento che era previsto, infatti, per il mese di aprile a Berlino è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle preoccupazioni legate al diffondersi del virus.

In un messaggio PUBG Corporation, sussidiaria della sudcoreana Bluepoint, ha dichiarato: «Avendo come priorità principali la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, dipendenti e fan, abbiamo preso la difficile decisione di rinviare l’evento PGS: Berlin previsto per aprile. Insieme a questo anche le date e gli orari delle qualificazioni regionali potrebbero essere modificate». PUBG Corporation comunque conferma che prevede di mantenere il piano originario che prevede quattro eventi di esport a livello mondiale legati a PUBG e di stare valutando quando poter recuperare l’evento cancellato previsto a Berlino.

PUBG Corporation spiega di stare comunque tenendo sotto osservazione la diffusione del coronavirus ricordando che recentemente l’epidemia è stata dichiarata un’emergenza sanitaria a livello globale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo gli ultimi dati aggiornati dalla BBC, solo nel territorio cinese, il numero delle vittime è salito a 908 ma il numero di infezioni sembra essersi ormai stabilizzato.

Oltre all’evento di esport di PUBG, altri tornei e campionati sono stati rinviati a causa dell’epidemia. Blizzard ad esempio ha annullato gli eventi previsti per questo mese e il successivo della Overwatch League a causa del virus. Lo stesso è accaduto per League of Legends con il campionato cinese che sarebbe dovuto partire il 5 febbraio ma anche in questo caso rinviato a data ormai da destinarsi. Ad ogni modo PUBG Corporation assicura: «Daremo degli aggiornamenti una volta che avremo una visione più chiara delle migliori opzioni per i fan degli esport, giocatori e staff. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione mentre cercheremo di trovare una soluzione».