Nel corso degli ultimi giorni, Krafton ha svelato ufficialmente Deston, la nuova mappa di PUBG. Il Battle Royale, uno dei primi ad affacciarsi su questo mercato, riceverà il nuovo playground nel corso dell’estate, come annunciato direttamente dallo sviluppatore. Deston sarà la nona mappa del gioco, oltre che la prima dopo Tango, pubblicata nel 2021.

Come riportato dallo sviluppo, la nuova mappa di PUBG sarà disponibile a partire dal 13 luglio 2022. L’annuncio è arrivato con un breve trailer, ma sul sito ufficiale del gioco è disponibile un primo sguardo molto approfondito. Recandosi a questo indirizzo, infatti, è possibile avere un’anteprima della mappa, con i punti di interesse e le zone che saranno sicuramente più popolate da loot e giocatori.

Deston è una mappa abbastanza classica di PUBG. Tante piccole cittadine, sparse un po’ per tutto il terreno, con un grande centro urbano chiamato Ripton presente vicino alla costa. I maggiori punti di interesse segnalati dallo sviluppatore sono appunto Ripton, l’Arena di Paintball, il gigantesco parco allestito per i concerti e la centrale idroelettrica. Potete dare uno sguardo al teaser trailer della nuova mappa grazie al video che trovate poco più in basso.

PUBG ha debuttato nel 2017, inizialmente in versione Early Access, e si è imposto subito come uno dei giochi multiplayer di più successo. Il suo sbarco su PC ha aperto le porte alle conversioni per console PlayStation e Xbox. Dopo un periodo di crescita, la sua popolarità si era arrestata, ma il recente passaggio free-to-play ha convinto diversi giocatori a tornare sul gioco, oltre che invitarne di nuovi che per la prima volta non si erano mai affacciati al particolare Battle Royale. Ora il gioco è mantenuto in piedi grazie a un sistema di microtransazioni e un Battle Pass, elementi che sembrano essere diventati lo standard nella maggior parte dei giochi multiplayer, siano essi competitivi oppure no.