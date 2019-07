PUBG scontato su tutte le piattaforme con la Stagione 4

Come celebrazione della Patch 4.1 e il lancio della Stagione 4 di PlayerUnknown's Battlegrounds, PUBG è stato scontato su tutte le piattaforme.

Come celebrazione della Patch 4.1 e il lancio della Stagione 4 di PlayerUnknown’s Battlegrounds avvenuto oggi su PC, PUBG Corp. ha deciso di scontare il gioco su tutte le piattaforme. Nel momento in cui stiamo stendendo questa notizia, PUBG, il papà dei Battle Royale, può essere acquistato a 14,99 euro su Steam e PlayStation Store, e ad appena 9,99 euro su Xbox One.

Ricordiamo inoltre che su console Microsoft, può essere giocato senza alcun costo aggiuntivo grazie ad Xbox Game Pass. La più grande novità introdotta dalla Patch 4.1 è senz’altro rappresentata dall’aggiornamento grafico della mappa di gioco. Riscopriremo una Erangel rinata, con edifici rinnovati ed un terreno molto più dettagliato rispetto a prima della Patch. Le zone interessate dai ritocchi sono davvero tante, ritroviamo infatti una Centrale di Mylta rinnovata, come avvenuto anche per la Base militare, la Prigione, la Cava e la spiaggia.

Potete farvi un’idea dei miglioramenti apportati dalle immagini riportate poco sotto.

Ricordiamo comunque che la nuova stagione, è stata per il momento lanciata solo su PC. I giocatori console dovranno attendere qualche altra settimana per mettere le mani sui rinnovamenti e le migliorie effettuate. La Stagione 4 di PUBG, oltre ad essere accompagnata dalla prima cinematica di cui vi avevamo precedentemente parlato in un nostro articolo, è accompagnata dal Survivor Pass 4: Aftermath, che mette a disposizione ben 100 ricompense da sbloccare completando un gran numero di missioni.

È stato inoltre introdotto un nuovo sistema di missioni cooperative, che consente a tutti i giocatori di PUBG, di collaborare tutti assieme per il completamento di queste ultime, sbloccando esperienza e premi aggiuntivi. Il Survivor Pass: Aftermath terminerà ufficialmente il 16 ottobre 2019.

Siete pronti ad affrontare altre terribili battaglie su Erangel e rimanere gli unici sopravvissuti sul campo?