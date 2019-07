PUBG: trailer della Stagione 4, oscuro e maturo

Il nuovo trailer della Stagione 4 di PUBG si mostra in tutta la sua crudezza e, diversamente dai concorrenti, in uno stile oscuro e maturo.

I Battle Royale non hanno mai avuto delle storie profonde ed importanti, ma sembra che PUBG stia cercando di cambiare questa situazione. In vista della quarta stagione, lo sviluppatore ha rilasciato un trailer cinematografico che fornisce la prima vera e propria tradizione ufficiale del gioco.

Il trailer si mostra in tutta la sua crudezza, in uno stile prevalentemente oscuro e maturo rispetto a quello a cui siamo abituati.

Tutto inizia con un bambino su Erangel (la prima mappa di PUBG), che si rivela essere l’unico sopravvissuto di un’orribile battaglia sull’isola. Dopo un balzo temporale nel futuro, il ragazzo è ormai un uomo ed organizza i Battle Royale ad Erangel. Il filmato si conclude con lui che fissa una serie di monitor, osservando tutto il caos che imperversa sul campo di battaglia.

Questo tipo di narrazione esplicita è in netto contrasto con il più grande avversario di PUBG: Fortnite. Difatti, la narrazione di quest’ultimo, basa la propria trama più sulle modifiche ambientali ed eventi in-game rispetto magari ad una story-line ben definita.

Recentemente ad esempio, una serie di eventi su Fortnite – tra cui l’apparizione di un gigantesco mech rosa – porterà ad a una imponente battaglia in stile Pacific Rim che si svolgerà questo fine settimana.

Espandere il mondo di PUBG risulta essere comunque un’ottima mossa, dal momento che più giochi in franchising sono in lavorazione. L’azienda, ha inoltre recentemente assunto Glen Schofield, noto per il suo lavoro su Call of Duty e Dead Space, per dirigere un nuovo studio incentrato su “un’esperienza narrativa originale all’interno dell’universo PUBG“.

Ricordiamo che la Stagione 4 di PUBG prenderà il via il 24 luglio.