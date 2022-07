Nel corso degli ultimi anni, diversi programmatori si sono divertiti nell’effettuare dei porting di giochi console per PC. Ora toccherà anche a Quake, in versione Sega Saturn, subire lo stesso destino. Dopo Zelda e Jak & Daxter, il first person shooter di id Software per la console del colosso nipponico sbarcherà dunque anche per PC, anche se si tratta più di un vero e proprio esercizio di stile, considerando che il titolo è già disponibile per computer in una versione nativa.

Datata 1997, la versione per Sega Saturn di Quake è stata sviluppata da Lobotomy Software. I lavori per portarla su PC sono cominciati nel settembre 2021 e a quasi un anno di distanza i progressi fatti sono stati enormi. Tutti i dati di gioco possono ora essere importati senza problemi, grazie al FTEQW, mentre per la loro ricostruzione e texturizzazione sarà fatto utilizzando Blender. Ci sono sicuramente dei motivi interessanti per poter provare il gioco quando sarà disponibile e non limitarsi ovviamente alla versione nativa PC. Il primo riguarda la presenza di livelli unici, così come l’inserimento di alcuni easter egg presenti solamente nella versione per Sega Saturn.

Tutti gli sviluppatori al lavoro, in effetti, concordano su un’unica cosa: questa versione è meritevole di essere giocata e soprattutto meritevole di essere ricordata. Il loro, in effetti, è più un lavoro di preservazione, che permetterà ai giocatori di poter godere di questa esperienza senza dover necessariamente passare dall’emulazione.

sprite-based weapons (ported from the Saturn) and low-resolution graphics mode shown in action pic.twitter.com/267rAKrf87 — ⸸ Jaycie ✨ ⸸ (@JaycieErysdren) July 17, 2022

Se siete amanti di Quake, sicuramente una prova è d’obbligo. Purtroppo non c’è ancora un’indicazione di quando sarà giocabile interamente. “Non ho idea di quando sarà pubblicato, ma sto facendo progressi importanti e spero vivamente di lanciarlo il prima possibile”, le parole di Jaycie, in carica di questo progetto. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.