Quantic Dream: i creatori di Detroit al lavoro su un gioco mobile con microtransazioni

Quantic Dream, ora che è indipendente, ha deciso di lanciarsi nel mondo del mobile con un titolo freemium con microtransazioni. Ecco i dettagli.

Come sappiamo, Sony PlayStation ha recentemente perso uno dei propri studi “second-party” (ovvero team indipendenti ma in pratica legati a una sola piattaforma): parliamo di Quantic Dream, svilupattore francese che ha dato vita alle avventure cinematografiche Heavy Rain, Beyond: Due Anime e Detroit: Become Human. Proprio questi ultimi tre titoli arriveranno su PC (nello specifio tramite Epic Games Store) entro la fine dell’anno, ma ovviamente non si tratta del progetto principale della società.

Pare infatti che Quantic Dream sia al lavoro su un nuovo gioco per mobile: a rivelare la cosa è un annuncio di lavoro pubblicato dall’azienda. Il team è alla ricerca di un mobile project manager che dovrà occuparsi di un gioco per iOS e Android con caratteristiche social. Le mansioni del candidato saranno varie ma il suo obbiettivo finale sarà quello di coinvolgere gli utenti per molto tempo, spingendo anche sulla monetizzazione.

Detroit: Become Human (2018)

Questa descrizione fa subito pensare a un classico fremium, ovvero un gioco gratuito ma che include microtransazioni di varia natura. Per ora non ci sono dettagli aggiuntivi: probabilmente lo sviluppo non è ancora iniziato. Non è nemmeno detto che si tratti dell’unico progetto in cantiere presso Quantic Dream.

Voi cosa ne pensate? Credete che il mondo mobile sia la giusta posizione per lo sviluppatore francese, oppure credete che dovrebbero concentrarsi unicamente su progetti per console e PC?