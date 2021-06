Quantic Dream: sviluppatori di Detroid al lavoro su un gioco innovativo

Sono passati 3 anni dall’uscita di Detroid Become Human, l’ultima grande produzione di Quantic Dream uscita esclusivamente su PlayStation 4. Ora, il team francese si è distaccata da Sony per affrontare i propri prossimi progetti in maniera più indipendente autopubblicandosi. Proprio riguardo al futuro del team, in queste ore stanno emergendo alcuni primissimi dettagli sul nuovo gioco in sviluppo, che sembra essere un qualcosa di completamente diverso rispetto alle opere passate.

Tramite un recente post emerso su ResetEra, veniamo a conoscenza che Quantic Dreams sta assumendo nuovi sviluppatori pronti a ricoprire diversi ruoli per un progetto non ancora annunciato. Date le descrizioni sulle posizioni ricercare dal team francese, sembra che lo studio stia creando un gioco multiplayer competitivo con la presenza di microtransazioni in-game; una novità assoluta rispetto a tutto quel che il team ci aveva proposto prima d’ora.

Nello specifico, la richiesta lavorativa per un game designer senior richiede dell’esperienza sullo sviluppo di un gioco competitivo o di strategia. Inoltre, la stessa Quantic Dream descrive il proprio nuovo gioco come un “progetto innovativo”. C’è anche la menzione di una figura professionale che verrà incaricata di sviluppare una serie di oggetti virtuali che si baseranno su un sistema economico inserito all’interno del gioco, il quale avrà influenze da game as service.

C’è ancora molto da scoprire riguardo al nuovo progetto di Quantic Dream, ma le prime notizie che ci arrivano sembrano allontanare il team da tutto quello a cui ci ha abituato in precedenza. Non sappiamo in che stato di sviluppo è il titolo, e per questo servirà pazientare ancora un po’ prima di vedere in che modo il team francese ha intenzione di cominciare questa sua nuova era.