Quanto ne sai su StarCraft? Mettiti alla prova con il nostro quiz

Sono passati oltre venticinque anni dal suo strategico arrivo su PC, ma la saga di StarCraft continua a comandare e conquistare nel firmamento dei videogiochi, occupando un posto d'onore nel settore Koprulu nel cuore e negli hard disk di innumerevoli Comandanti in tutto il mondo. Mentre l'eredità del franchise continua a influenzare il genere RTS (Real-Time Strategy), molti veterani e nuove reclute tornano periodicamente a guidare le forze Terran, Zerg o Protoss per affrontare le minacce che incombono sulla galassia.

In questi decenni, abbiamo dedicato innumerevoli ore a gestire basi ed eserciti attraverso i capitoli di questo capolavoro firmato Blizzard Entertainment. Abbiamo imparato ad amare ogni suo aspetto: dalle prime schermaglie su Mar Sara e Char, così diverse dalle epiche battaglie per Aiur o dalle missioni sotto copertura di Nova nei capitoli moderni, all'innovativo (per l'epoca) design asimmetrico delle fazioni che definì un genere, fino alla profondità strategica e alla perfezione del bilanciamento che hanno reso StarCraft II un pilastro degli eSport.

StarCraft non fu semplicemente un gioco; rappresentò una pietra miliare per gli strategici in tempo reale, sbalordendo da subito e mantenendo la sua rilevanza per decenni, grazie a un gameplay profondo, un universo narrativo affascinante e un bilanciamento quasi perfetto.

Ha contribuito a definire uno standard per il design delle fazioni, la gestione delle risorse, la micro/macro gestione e la narrazione negli RTS, influenzando profondamente innumerevoli titoli successivi. Chi non ricorda con un misto di ansia e determinazione la prima difesa da uno Zergling rush? O la soddisfazione tattica di un accerchiamento ben eseguito con i Marine e i Marauder? O ancora, la potenza devastante di una Tempesta Psionica ben piazzata su un'orda Zerg, o la sfida micrometrica nel gestire un gruppo di Muta-stormo contro le torrette Terran?

Al netto di questi ricordi strategici, delle notti insonni passate a perfezionare build order e delle scalate in ladder che hanno temprato i nostri APM (Actions Per Minute), quanto conoscete davvero questa iconica saga RTS? Siete sicuri di ricordare ogni unità e il suo counter specifico, i segreti nascosti nelle mappe della campagna o le meccaniche che regolano le abilità speciali, i potenziamenti delle unità e l'arsenale delle tre razze?

Per rispondere a questa domanda e celebrare una saga che ha segnato un'era (e continua a farlo), abbiamo pensato di proporvi un nuovo quiz, dedicato interamente all'universo sci-fi e bellicoso di StarCraft. Potete mettervi subito alla prova cliccando il pulsante qui sotto:

Le regole sono semplicissime e ormai le conoscete: ci sono quattro risposte possibili e solo una è quella corretta. Ma fate attenzione al tempo: avete solo 20 secondi per rispondere a ciascuna domanda! Nel quiz troverete quesiti che spaziano dai dettagli della (complessa e stratificata!) trama ai segreti più reconditi delle mappe classiche e moderne, dalle meccaniche di combattimento (come i counter specifici, le abilità uniche come Stimpack, Tempesta Psionica o Tumore Mucoseo!) alle curiosità sullo sviluppo e sulla storia leggendaria di Blizzard Entertainment, capaci di mettere in seria difficoltà anche chi si ritiene un vero Comandante veterano.

Al termine del quiz otterrete un punteggio che certificherà il vostro livello di preparazione: siete una semplice Recluta del Dominio o un autentico e implacabile Gran Maestro della Lega? Potrete condividere il risultato con amici e altri lettori per lanciare la sfida e scoprire chi è il più esperto stratega del settore Koprulu in circolazione.

A questo punto, non ci resta che augurarvi buona fortuna e che le vostre strategie siano affilate e le vostre risorse abbondanti! En Taro Adun!