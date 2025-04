Quanto ne sai su The Elder Scrolls 4: Oblivion? Mettiti alla prova con il nostro quiz

Sono passati quasi due decenni dal suo arrivo su PC e console, ma The Elder Scrolls IV: Oblivion continua a risplendere come una gemma nel firmamento dei giochi di ruolo, occupando un posto d'onore nel cuore e nelle librerie digitali di innumerevoli appassionati. Mentre l'attesa per il prossimo capitolo della saga, The Elder Scrolls VI, si carica di aspettative, molti veterani e nuovi avventurieri tornano periodicamente a calcare le verdi colline di Cyrodiil e ad affrontare le sinistre minacce provenienti dai piani daedrici.

In questi anni, abbiamo dedicato centinaia, se non migliaia, di ore a esplorare questo capolavoro firmato Bethesda Game Studios. Abbiamo imparato ad amare ogni suo aspetto: dai paesaggi vibranti e quasi pittorici della Imperial Province, così diversi dalle terre nordiche di Skyrim o dalle ambientazioni esotiche di Morrowind, all'innovativo (per l'epoca) sistema Radiant AI che infondeva una parvenza di vita e routine negli NPC. Oblivion non fu semplicemente un gioco; rappresentò una pietra miliare per gli RPG open-world, sbalordendo nel 2006 con una grafica all'avanguardia, un sistema di quest dinamico e, soprattutto, l'indimenticabile Crisi dell'Oblivion, con i suoi iconici portali rossastri che squarciavano il cielo.

Ha contribuito a definire uno standard per l'esplorazione libera, la personalizzazione del personaggio e la narrazione ambientale, influenzando profondamente molti titoli successivi. Chi non ricorda con un brivido le intricate missioni della Confraternita Oscura, considerate tra le migliori della serie? O la folle e geniale espansione Shivering Isles, un viaggio nella mente del Principe Daedrico della Follia, Sheogorath? O ancora, la semplice gioia di perdersi tra antiche rovine Ayleid, scoprire dungeon nascosti o scalare le vette dei monti Jerall?

Al netto di questi ricordi epici, delle notti insonni passate a chiudere Cancelli di Oblivion e delle scelte morali che hanno plasmato il nostro Eroe di Kvatch, quanto conoscete davvero questo iconico capitolo di The Elder Scrolls? Siete sicuri di ricordare ogni dettaglio delle gilde, i segreti dei principi Daedra o le meccaniche che regolavano alchimia e incantamento?

Per rispondere a questa domanda e celebrare un gioco che ha segnato un'era, abbiamo pensato di proporvi un nuovo quiz, dedicato interamente alle terre di Cyrodiil e alle sfide che vi attendono. Potete mettervi subito alla prova cliccando il pulsante qui sotto:

Questo test si inserisce nella nostra serie di quiz tematici che ormai da qualche settimana vi stanno mettendo alla prova su hardware, smartphone, classici e novità del mondo videoludico, auto e tantissimi altri argomenti trattati qui sul sito. A questo proposito, fateci sapere nei commenti se vorreste vederne uno dedicato a un altro vostro gioco preferito o a un tema specifico!

Le regole sono semplicissime e ormai le conoscete: ci sono quattro risposte possibili e solo una è quella corretta. Ma fate attenzione al tempo: avete solo 20 secondi per rispondere a ciascuna domanda! Nel quiz troverete quesiti che spaziano dai dettagli della trama principale ai segreti più reconditi delle quest secondarie, dalle meccaniche di gioco (come il famigerato sistema di livellamento!) alle curiosità sullo sviluppo, capaci di mettere in seria difficoltà anche chi si ritiene un vero Arcimago della conoscenza di Oblivion.

Al termine del quiz otterrete un punteggio che certificherà il vostro livello di preparazione: siete un semplice Novizio o un autentico Campione di Cyrodiil? Potrete condividere il risultato con amici e altri lettori per lanciare la sfida e scoprire chi è il più esperto custode dei segreti dell'Era Terza.

A questo punto, non ci resta che augurarvi buona fortuna e che la benedizione di Akatosh illumini le vostre risposte!