Sono passati quasi vent'anni dal suo rivoluzionario arrivo sul mercato, ma la luce verde dell'anello di Xbox 360 continua ancora ad apparirci in sogno (quello rosso, negli incubi), occupando un posto d'onore nel cuore e nei ricordi di un'intera generazione di giocatori in tutto il mondo.

In quegli anni, abbiamo dedicato innumerevoli ore davanti ai nostri primi schermi HD, ipnotizzati da quella che non era semplicemente una console, ma un portale per il gioco online di massa. Abbiamo imparato ad amare ogni suo aspetto: dal suono iconico e assuefacente di un obiettivo sbloccato, che ci ha accolto in avventure come Gears of War o The Elder Scrolls IV: Oblivion, all'innovativa (per l'epoca) architettura che ha definito lo standard dell'alta definizione, fino alla profondità del suo sistema Xbox Live, con i party chat che hanno unito amicizie a migliaia di chilometri di distanza.

Xbox 360 non fu semplicemente una console; rappresentò una pietra miliare tecnologica e culturale, sbalordendo da subito e mantenendo la sua aura di macchina "next-gen" per anni, grazie a un hardware potente, un catalogo software sconfinato e una community online vibrante e competitiva.

Ha contribuito a definire uno standard per la grafica HD, il gioco online su console e il concetto di "profilo giocatore" con il Gamerscore. Chi non ricorda con un misto di terrore e rassegnazione la comparsa del "Red Ring of Death" (RRoD)? O la soddisfazione di aver completato una campagna a difficoltà "Leggendaria" in Halo 3? O ancora, il suono del lettore DVD che accelerava, preludio di avventure indimenticabili in capolavori come Mass Effect, BioShock o Call of Duty 4: Modern Warfare?

Al netto di questi ricordi digitali, dei pomeriggi passati a scalare le classifiche online e delle notti insonni a cercare di raggiungere i fatidici 1000G, quanto conoscete davvero questa iconica piattaforma? Siete sicuri di ricordare ogni modello e le sue specifiche, i segreti nascosti nei giochi più celebri o le meccaniche che regolano il dashboard, la memoria unificata e le potenzialità della sua architettura PowerPC?

Per rispondere a questa domanda e celebrare una macchina che ha segnato un'era (e continua a farlo), abbiamo pensato di proporvi un nuovo quiz, dedicato interamente all'universo hardware e software di Xbox 360.

Le regole sono semplicissime e ormai le conoscete: ci sono quattro risposte possibili e solo una è quella corretta. Ma fate attenzione al tempo: avete solo 20 secondi per rispondere a ciascuna domanda! Nel quiz troverete quesiti che spaziano dai dettagli della (complessa e a volte sfortunata!) architettura hardware ai segreti più reconditi dei software più famosi, dalle meccaniche del sistema Xbox Live (come la gestione degli obiettivi, dei party e del Marketplace!) alle curiosità sullo sviluppo e sulla storia di una delle console di maggior successo di Microsoft, capaci di mettere in seria difficoltà anche chi si ritiene un vero mago del Gamerscore.

Al termine del quiz otterrete un punteggio che certificherà il vostro livello di preparazione: siete una semplice Recluta di Xbox Live o un autentico e infallibile Veterano di "Finish the Fight"? Potrete condividere il risultato con amici e altri lettori per lanciare la sfida e scoprire chi è il più esperto "Boxaro" in circolazione.

A questo punto, non ci resta che augurarvi buona fortuna e che il vostro anello non diventi mai rosso (difficile, se avete avuto una delle 360 iniziali).