Questa custodia per i giochi Switch impazza sui social! TUTTI LA VOGLIONO

Se siete alla ricerca di un bel regalo di Natale a tema gaming per un giocatore Nintendo e se, magari, il budget del vostro regalo non è poi molto superiore ai 10 euro, ma siete comunque alla ricerca di un'idea carina e sfiziosa, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questo prodottino che, divenuto popolare grazie ai video su TikTok, si è guadagnato il titolo di "Amazon Finds" preferito di questo dicembre 2023. Di che stiamo parlando? Di una piccola ma sfiziosa custodia per i vostri giochi Nintendo Switch, realizzata a forma di cubo richiudibile, dalle fattezze del classico blocchetto ? di Super Mario, e venduta al prezzo di appena 13,99€!

Custodia per giochi Switch, chi dovrebbe acquistarla?

Un prodottino sfizioso, che può contenere al suo interno 16 diverse cartucce dei vostri giochi Switch, e che può facilmente fare la gioia dei tanti giocatori e collezionisti Nintendo lì fuori anche perché, come detto, ne esistono varie versioni, tra quelle a tema Mario, Zelda e Minecraft, offrendovi così anche un minimo di scelta in base ai vostri gusti... o di quelli a cui deciderete di regalare questo accessorio.

Compatta ma funzionale, questa custodia è realizzata in plastica rigida e resistente, così che i vostri giochi siano al sicuro anche in caso di cadute accidentali, e misura appena 5 centimetri circa per lato, proponendosi quindi anche come un accessorio che si può tenere "a portata di mano", su di una scrivania o vicino alla console, senza troppo ingombro.

La cosa ancor più sfiziosa, è che essa è realizzata con una chiusura tramite un meccanismo a spinta che, in sostanza, aprirà il cubo di scatto alla pressione di un tasto, tenendo rigidamente montato ed al suo posto quando chiuso, e dispiegandolo velocemente quando aperto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina del prodotto su Amazon, dove potrete acquistare questa custodia per le vostre cartucce Nintendo Switch, con l'invito a completare subito il vostro acquisto, visto che alcuni modelli stanno andando esauriti, e che sono questi gli ultimi giorni per garantirsi che gli acquisti arrivino entro Natale.

