Questa flash cart trasforma il Nintendo 64 nello storico 64DD

Il Nintendo 64 è una console che ha segnato un'epoca e che molti nostalgici ricordano con affetto. Decenni dopo il suo debutto, c'è una novità che farà felici tutti gli appassionati che ci giocano ancora: si chiama SummerCart64 ed è un dispositivo open source che introduce la compatibilità con i giochi del Nintendo 64DD all'interno di una cartuccia.

Il progetto, nato dalla passione di Mateusz Faderewski, noto anche come Polprzewodnikowy su GitHub, punta a rendere accessibili giochi che, per lungo tempo, sono rimasti confinati ai soli possessori dell'estensione 64DD, un'aggiunta alla console originale disponibile all'acquisto per poco tempo e solamente in Giappone. Grazie a SummerCart64, tutti i possessori di N64 potranno accedere ai giochi e alle espansioni esclusive per 64DD.

Oltre alla compatibilità con i giochi del 64DD, la SummerCart64 si distingue per altre caratteristiche come il supporto universale per giochi di tutte le regioni con conversione automatica tra NTSC e PAL, oltre a un'integrazione con il PC per lo sviluppo di giochi e applicazioni homebrew per Nintendo 64.

Dispositivi come la SummerCart64 dimostrano che le vecchie console hanno ancora molto da offrire, non solo agli appassionati di retrogaming: che si tratti di riscoprire un titolo amato o di esplorare giochi mai giocati prima, l'iniziativa di Mateusz Faderewski e il supporto della comunità che ruota attorno al progetto SummerCart64 aprono nuove strade per preservare i videogiochi del passato.

La SummerCart64 ha un costo di 108 dollari, mentre per 124 dollari è possibile acquistarla con pre-installata una shell proveniente dallo store Phenom Mod. Se siete in possesso di una stampante 3D, potete stamparvi da soli anche una custodia per renderla una vera e propria cartuccia del Nintendo 64!