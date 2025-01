Questa Nintendo Switch è un potente emulatore alimentato da un Raspberry Pi

Un maker noto come BBoHK ha creato una console portatile dedicata al retro gaming, utilizzando il nuovo Raspberry Pi Compute Module 5 (che potete trovare su Amazon) e modificando pesantemente una Nintendo Switch. Il dispositivo fiito è in grado di emulare il mondo console fino alla Nintendo Wii, oltre ai classici sistemi retro a 8, 16 e 32 bit.

La potenza del CM5, difatti, consente di eseguire giochi di console più moderne, ampliando notevolmente le possibilità di emulazione rispetto ai precedenti progetti basati sul Raspberry Pi. Il case personalizzato, realizzato con alcune componenti di Nintendo Switch, offre l'accesso a numerose porte e garantisce un'elevata versatilità d'uso.

L'interno del dispositivo mostra un'attenta progettazione, con una PCB custom che ospita il CM5 e tutti i componenti necessari, tra cui schermo, batteria da 2500 mAh e un SSD M.2 interno. Le parti stampate in 3D, infine, mantengono saldamente in posizione l'hardware.

Dal punto di vista software, le opzioni sono molteplici. È possibile utilizzare Raspberry Pi OS con singole app di emulazione, oppure optare per sistemi dedicati come RetroPie o Lakka. Questa flessibilità è uno dei principali vantaggi di questo progetto amatoriale.

Questo progetto dimostra come la community dei maker continui a sperimentare con le potenzialità offerte dal Raspberry Pi, creando dispositivi il cui unico limite sembra essere solo la creatività. La possibilità di emulare una vasta gamma di console in un device dal formato analogo a quello di Nintendo Switch, potrà non sembrare una cosa rivoluzionaria per molti, ma la cura con cui questo progetto è stato realizzato ci ha semplicemente sorpreso, vista la moltitudine di altre soluzioni già presenti sul mercato.

Ovviamente il device non è in vendita, ma è possibile chiedere maggiori informazioni, e i vari passaggi nel dettaglio per ricrearlo, al suo creatore attraverso il suo profilo X.