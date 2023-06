State cercando una sedia gaming che vi offra comfort e supporto ergonomico e abbia uno stile unico? In tal caso la soluzione perfetta per voi è la poltrona Nacon con licenza ufficiale PlayStation, perfetta per tutti i fan Sony e oggi in sconto a soli 179,99€!

Sul sito di Comet, infatti, la magnifica e comodissima sedia gaming è scontata del 21% rispetto al suo prezzo di listino di 229,00€, rappresentando un’offerta davvero niente male. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate da 60,00€ senza interessi con PayPal, rendendo la spesa ancor più accessibile.

La sedia gaming Nacon PlayStation è stata progettata con l’obiettivo di offrire il massimo comfort, indipendentemente dalla vostra altezza e corporatura. Potrete, dunque, affrontare sessioni di gioco lunghe e impegnative senza provare alcun fastidio, complici i braccioli comodissimi e l’imbottitura morbida. Le 5 rotelle posizionate sulla base vi consentiranno, invece, uno spostamento fluido e senza sforzo, permettendovi di muovervi liberamente nella vostra stanza.

L’altezza della sedia è regolabile tramite una leva posta sotto il sedile, permettendovi di adattarla alle vostre esigenze, mentre la curvatura dello schienale fornisce un adeguato supporto alla zona lombare e al collo. Inoltre, il rivestimento in semipelle non solo le conferisce un aspetto elegante, ma la rende anche facile da pulire. Se accidentalmente doveste rovesciare dell’acqua, sarà, quindi, sufficiente passare un panno umido per rimuovere la macchia senza lasciare tracce.

Ciò che rende così interessante la sedia gaming Nacon, oltre alla sua assoluta comodità, è però l’aspetto magnifico: la licenza ufficiale PlayStation ha contribuito a generare un design unico, con le tinte tipiche della PS5. Il colore principale è, infatti, il nero, decorato con dettagli bianchi nelle bande laterali dello schienale e nella rifinitura delle rotelle. Infine, immancabile è il logo di PlayStation nella zona del poggiacollo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Comet dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che sarà valido per pochissime ore e non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

