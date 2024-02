Questo gioco sarà il capolavoro del 2024, è così assurdo da essere geniale

Se ci pensate, nessuno saprebbe identificare un gioco come Palworld. È un survival? Uno sparatutto? Un action-adventure? Forse è anche questo che lo ha aiutato ad aver successo.

Nel 2024, un altro titolo potrebbe improvvisamente "esplodere" in maniera insensata. Stiamo parlando di Kingmakers, un progetto indipendente di Redemption Road Games che sembra davvero fuori di testa, integrando svariate meccaniche al limite dell'assurdo.

Ovviamente la parola "capolavoro" nel titolo è sarcastica, visto che è talmente particolare da sembrare il gioco della vita.

Da quel che si intuisce dal trailer, è possibile giocare il titolo in co-op, dove un giocatore viene catapultato indietro nel tempo con un vasto arsenale di bocche da fuoco (e di veicoli), ritrovandosi a combattere, muniti di lanciagranate e fucili d'assalto, contro eserciti di cavalieri e spadaccini; l'altro giocatore, invece, sarà impegnato a gestire l'esercito (e organizzare il villaggio), che insieme all'altro compagno dovrà conquistare un castello nemico. Non è chiaro se il titolo avrà una sorta di PvP integrato, ma potrebbe risultare molto interessante. Una cosa è certa, volendo è possibile controllare entrambe le modalità anche da soli, senza aiuto di un compagno.

Su Steam la descrizione del gioco recita:

Torna indietro nel tempo in un'era medievale dilaniata dalla guerra con un vasto arsenale di armi moderne, cambia il corso della storia e salva il futuro in questo epico sandbox d'azione/strategia. Costruisci il tuo regno, afferra un'arma da fuoco e guida un esercito di migliaia in massicce battaglie simulate in tempo reale - da solo o in cooperativa.