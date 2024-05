Dragon Ball Sparking! Zero: un dataminer scopre la data di uscita, sarà davvero così?

La data di uscita di Dragon Ball: Sparking! Zero, l'atteso videogioco di Bandai Namco che riporterà nelle ani dei giocatori la celebre serie Budokai Tenkaichi, potrebbe essere stata svelata in anticipo grazie a un dataminer.

Secondo queste informazioni, che vi ricordiamo non sono ufficiali e non sono state ancora diffuse da Bandai Namco, il gioco sarà disponibile dal prossimo 1 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Tuttavia, è bene trattare queste informazioni con cautela fino alla loro conferma ufficiale, dato che le informazioni trapelate potrebbero essere solo dei semplici placeholder.

Bisogna però tenere in considerazione che Dragon Ball: Sparking! Zero è stato classificato a Singapore, il che normalmente indica che l'uscita nei negozi è attesa entro la fine dell'anno corrente.

Questo potrebbe risultare come una conferma all'informazione estrapolata dal dataminer, anche se tutti oramai sappiamo che non è raro sperimentare degli assestamenti nelle date di uscita dei giochi, onde evitare di far collimare troppe uscite importanti in un unica settimana.

Gli esempi più lampanti di questa tendenza, sono quelli che hanno visto come protagonisti The Rogue Prince Of Persia ed Enotria, entrambi rinviati per nonuscire in concomitanza con titoli altresì importanti.

Molti fan di Dragon Ball, comunque, attendono con impazienza di conoscere ulteriori dettagli in merito a Dragon Ball: Sparking! Zero, specialmente con l'avvicinarsi degli eventi estivi dedicati ai videogiochi.

Dragon Ball: Sparking! Zero promette di essere un vero e proprio best seller, il quale riporterà in auge l'acclamata serie Budokai Tenkaichi. Questo nuovo capitolo intende offrire un'esperienza di gioco rinnovata, sia a livello tecnico che di contenuti, adattandosi così alle esigenze delle nuove generazioni di giocatori.

I dettagli riguardo a molte delle meccaniche di gioco, così come parte del roster e la presenza del multiplayer locale, sono ancora coperti da una fitta coltre di riservatezza, motivo per il quale ci auguriamo nelle prossime settimane di scorprire qualche dettaglio in merito.