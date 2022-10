Quanto può essere forte la nostalgia? Tanto. Proprio perché cerchiamo di ricordare gli anni passati abbiamo acquistato collection di giochi vecchi di tre decenni, oltre che riempirci la casa di mini console. La nostalgia non colpisce però solamente i nostri portafogli, ma anche le menti degli sviluppatori, come dimostra questo gioco indie che sembra una copia di The Legend of Zelda: A Link to the Past.

Chiamato Airoheart, il gioco è prodotto da Pixel Heart Studio ed è a oggi disponibile per console PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e ovviamente su PC via Steam ed Epic Games Store. Si tratta di un gioco di ruolo, che cerca di rifarsi ai grandi titoli del passato. L’estetica però mette tutti d’accordo: quando si avvia anche solo un trailer oppure un’immagine, la mente va direttamente a tutti quei giochi del Super Nintendo come Earthbound e appunto The Legend of Zelda: A Link to the Past, da cui Airoheart attinge praticamente a piene mani.

Alcuni di voi forse potrebbero pensare che tutto ciò possa essere un difetto. In realtà non è così: l’estetica del gioco svolge un ruolo fondamentale quando è asservita alla narrazione e in questo caso Airoheart deve necessariamente utilizzare una grafica in pieno stile retrò per raccontare le sue vicende. Potete dare un primo sguardo al gioco semplicemente visionando il filmato che trovate subito qui in basso.

Se Airoheart è già disponibile, discorso invece diverso per la nuova avventura di Link. Conosciuta fino a qualche tempo fa con il nome “Il sequel di Breath of the Wild, il prossimo capitolo della serie di The Legend of Zelda sarà disponibile a partire da maggio 2023: potete leggere tutti gli ultimi dettagli in merito all’esclusiva Nintendo Switch semplicemente visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.